香港个股：新鸿基地产签百亿港元五年期银团贷款，用于中港业务发展

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港1月19日 - 以市值计香港最大地产商--新鸿基地产 周一宣布，签订一项100亿港元五年期银团贷款协议，资金将用配合集团在香港和内地的业务发展。
新地新闻稿称，是次参与银团贷款共有12间主要国际及本地银行，年息率为香港银行同业拆息（HIBOR）加113点子。由于录得超额认购至123亿港元，新地最终贷款额由50亿港元增至100亿港元。
＂我们致力维持售楼及租金收益平衡发展，保持强劲现金以物色合适的业务发展机会。＂新地主席兼董事总经理郭炳联称。
他表示，于上个财政年度，新地在港投资物业总租金收益达146亿港元。此外，公司近期推出的东涌东环销售理想，预期项目销售总额逾70亿港元。连同天晋IIIA及IIIB，去年8月至今总销售收益超过170亿港元。
郭炳联表示，新地去年4月发行的红利认股权证至今已筹得超过100亿港元，预期余下认股权证亦会在未来15个月全面行使，将可额外筹得120亿港元，定能增强集团流动资金及财务状况。
是次银团贷款的协调安排行包括中国银行 (香港) 有限公司、三菱东京UFJ银行、香港上海汇丰银行有限公司、瑞穗银行、法国巴黎银行、花旗银行、恒生银行有限公司、三井住友银行、大华银行、交通银行、东方汇理银行及华侨银行。
新地分别获穆迪及标准普尔给予A1及A+信贷评级，展望为稳定。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率