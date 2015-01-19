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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 15:15 BJT

香港个股：新鸿基地产签百亿港元五年期银团贷款，用于中港业务发展

路透香港1月19日 - 以市值计香港最大地产商--新鸿基地产 周一宣布，签订一项100亿港元五年期银团贷款协议，资金将用配合集团在香港和内地的业务发展。

新地新闻稿称，是次参与银团贷款共有12间主要国际及本地银行，年息率为香港银行同业拆息（HIBOR）加113点子。由于录得超额认购至123亿港元，新地最终贷款额由50亿港元增至100亿港元。

＂我们致力维持售楼及租金收益平衡发展，保持强劲现金以物色合适的业务发展机会。＂新地主席兼董事总经理郭炳联称。

他表示，于上个财政年度，新地在港投资物业总租金收益达146亿港元。此外，公司近期推出的东涌东环销售理想，预期项目销售总额逾70亿港元。连同天晋IIIA及IIIB，去年8月至今总销售收益超过170亿港元。

郭炳联表示，新地去年4月发行的红利认股权证至今已筹得超过100亿港元，预期余下认股权证亦会在未来15个月全面行使，将可额外筹得120亿港元，定能增强集团流动资金及财务状况。

是次银团贷款的协调安排行包括中国银行 (香港) 有限公司、三菱东京UFJ银行、香港上海汇丰银行有限公司、瑞穗银行、法国巴黎银行、花旗银行、恒生银行有限公司、三井住友银行、大华银行、交通银行、东方汇理银行及华侨银行。

新地分别获穆迪及标准普尔给予A1及A+信贷评级，展望为稳定。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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