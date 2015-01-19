重温稿-《台湾新债预测》20年期104/2公债得标利率料落在2.04-2.08%

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 标售标的：104/2期20年公债
* 标售时间：周二(20日)
* 标售金额：预估400亿台币
* 预测中值：2.04-2.08%
* 受访机构：9家
路透台北1月19日 - 台湾财政部周二将标售今年第一档长债--20年期公债104/2 。路透调查显示，短线台债殖利率随美债来到相对低档，预计该期公债得标利率料落在2.04-2.08%间。
路透周一访谈9家金融机构，包括六家寿险、两家大型银行及一家大型金融机构，市场预估中值为2.04-2.08%，大区间则在2.03-2.10%。
目前寿险端对该券标售结果看法仍显分歧，一方预估随着国际债市气氛偏多，得标利率料贴近区间下缘，但另一方则倾向标在区间上缘，并预期若标高于该券发行前交易区间高位2.08%，不排除财政部国库署将出手截标。
〞国际板美元债利率越发越低，台债相对有吸引力，现在要有强劲买盘支撑利率才会标在下缘。〞一家大型寿险交易员说。
根据路透自行计算，2015年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共有9.35亿美元。2014年全年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共有203.78亿美元，另有1.7亿澳币及6亿南非币。
本次104/2期增额公债预计标售400亿台币，将在周五(23日)发行。
以下为交易员观点整理：
--部分寿险业者认为尽管美国联准会迟早升息，但油价大跌预估今年台湾央行不致于跟进升息，且国际板美元债发行利率越来越低，寿险业可能回头再布局台债，得标利率应该会落在区间下缘2.03%附近。
--此档为今年第一档长券标售，紧接着2月10日仍有一档30年长券标售，寿险端下标料将趋于保守谨慎，且国际板债券持续发行仍会造成资金排挤现象，若标高于2.08%，国库署可能进场截标，此次得标利率料靠近2.08%。
--年初资金偏多，寿险业者料将固定配置相当部位，毕竟利息收入将可落袋一整年，而以20年及10年长券间利差约55个基点推估，标售利率可能落在2.05%左右。
--大型银行交易主管指出美债近期偏多，并不是标债的好时点，但依据近日20年冷券约成交在2.03-2.05%，显示寿险端推估20年长券利率高于2%仍为可接受的收益率。
--上周五美债殖利率已跌深反弹，推估底部已然显现，交易商下标料不会过于贴近区间下缘。
相关报价：
--104/2周一在发行前交易殖利率收报2.06%，成交1.5亿台币。
以下为金融机构对103/13R期公债得标利率的预估区间：
金融机构 最低(%) 最高(%)
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大型寿险一 2.04 2.08
大型寿险二 2.06 2.08
大型寿险三 2.05 2.08
大型寿险四 2.05 2.08
大型寿险五 2.03 2.07
大型寿险六 2.03 2.05
大型金融机构 2.06 2.10
大型银行一 2.03 2.07
大型银行二 2.03 2.08
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中值 2.04 2.08 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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