基金产业：大宗商品基金饱受重创后，绩优经理人亦对前景不抱乐观

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
2014年平均下滑14.35%，远糟于2013年的下跌9.98%，反应出许多大宗商品下半年杀声震天。
一项广受欢迎的指标--标准普尔GSCI去年下跌超过33%，主要受到布兰特原油 自6月以来大跌50%打击，而整体能源产业的跌幅为44%。谷物、白银及铜的抛盘也相当凶猛。
巴克莱表示，2014年对于全面性的大宗商品投资而言是“史上最为艰困”的一年，全年管理的大宗商品资产下滑约500亿美元。
问题在于这些投资人大受打击并受创惨重之后，是否会重返市场。在单纯做多的投资界，投资人传统上会运用大宗商品做为通胀的对冲工具，然而由于经济可能陷入通缩，要买进大宗商品资产看来并非易事。
不过高盛表示，部分投资人已开始研究多重策略大宗商品基金，以做为分散投资的去处，藉以降低投资组合波动性并改善投资组合效率。(完) (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 王丽鑫/艾茂林)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)