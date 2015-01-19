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市场报道 | 2015年 1月 19日 星期一 15:31 BJT

基金产业：大宗商品基金饱受重创后，绩优经理人亦对前景不抱乐观

2014年平均下滑14.35%，远糟于2013年的下跌9.98%，反应出许多大宗商品下半年杀声震天。

一项广受欢迎的指标--标准普尔GSCI去年下跌超过33%，主要受到布兰特原油 自6月以来大跌50%打击，而整体能源产业的跌幅为44%。谷物、白银及铜的抛盘也相当凶猛。

巴克莱表示，2014年对于全面性的大宗商品投资而言是“史上最为艰困”的一年，全年管理的大宗商品资产下滑约500亿美元。

问题在于这些投资人大受打击并受创惨重之后，是否会重返市场。在单纯做多的投资界，投资人传统上会运用大宗商品做为通胀的对冲工具，然而由于经济可能陷入通缩，要买进大宗商品资产看来并非易事。

不过高盛表示，部分投资人已开始研究多重策略大宗商品基金，以做为分散投资的去处，藉以降低投资组合波动性并改善投资组合效率。(完) (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 王丽鑫/艾茂林)
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