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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 15:54 BJT

路透调查：中国2015年经济增长料进一步放缓，央行有可能降息

中国信贷增长亦不及预期，虽然央行去年11月时曾经意外出手降息。这是因为企业的负债水平和不良债务增加，令银行仍不愿意放贷。

一直以来，中国政府依赖信贷手段刺激经济，但经济全面放缓，也抑制了各行业对新贷款的需求。

中国人民银行周五称，增加再贷款额度500亿元人民币，支持金融机构扩大“三农”(农业、农村和农民)和小微企业信贷投放，以继续实施定向调控、结构性调控。

房地产市场在中国经济约占到15%的比例，该行业由热转冷，冲击到了钢铁、水泥和家具等40个行业的需求，成为拖累国内经济活动的最大单一因素。

消费者通胀预计也将保持在较低水平，很大程度上是由于国内需求不振以及全球能源和大宗商品价格崩跌。

调查显示，2015与2016年的平均通胀率可能分别在2%和2.5%。分析师认为，这也反映了当前正困扰大型经济体的通胀下滑风潮(欧元区物价甚至已经开始下跌)，并可能给经济活动带来威胁。(完) (编译 王洋/王丽鑫/王兴亚/洪曦; 审校 徐文焰/蔡美珍/艾茂林)
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