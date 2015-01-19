路透调查：中国2015年经济增长料进一步放缓，央行有可能降息

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
中国信贷增长亦不及预期，虽然央行去年11月时曾经意外出手降息。这是因为企业的负债水平和不良债务增加，令银行仍不愿意放贷。
一直以来，中国政府依赖信贷手段刺激经济，但经济全面放缓，也抑制了各行业对新贷款的需求。
中国人民银行周五称，增加再贷款额度500亿元人民币，支持金融机构扩大“三农”(农业、农村和农民)和小微企业信贷投放，以继续实施定向调控、结构性调控。
房地产市场在中国经济约占到15%的比例，该行业由热转冷，冲击到了钢铁、水泥和家具等40个行业的需求，成为拖累国内经济活动的最大单一因素。
消费者通胀预计也将保持在较低水平，很大程度上是由于国内需求不振以及全球能源和大宗商品价格崩跌。
调查显示，2015与2016年的平均通胀率可能分别在2%和2.5%。分析师认为，这也反映了当前正困扰大型经济体的通胀下滑风潮(欧元区物价甚至已经开始下跌)，并可能给经济活动带来威胁。(完) (编译 王洋/王丽鑫/王兴亚/洪曦; 审校 徐文焰/蔡美珍/艾茂林)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率