国际油市：布兰特持稳于50美元附近，但中国经济前景疲软构成压力

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
摩根士丹利在周一的一份报告中称：“一些正面的数据帮助油价当下企稳...IEA的乐观评论和美国钻井数量下降是最新的利好消息。尽管这些消息能够止住油价的跌势，但不足以将市场扭为牛市。”
中国将在周二公布GDP数据，预计2014年中国的经济增速将低于政府设定的7.5%的目标，创下24年来最低。
本周欧洲方面的重头戏将是周四的欧洲央行会议，市场几乎认定其将推出公债购买计划，这将进一步利空欧元兑美元，并对油价构成压力。
澳新银行在周一的一份报告中称：“大宗商品市场将受汇市和欧洲央行本周将实施量化宽松预期的推动。”
0650GMT,布兰特原油期货报每桶50.12美元，较前日结算价下跌0.05美元，稍早曾跌破50美元。美国原油期货 最新下跌0.17美元，报每桶48.52美元。
国际能源署(IEA)周五指出，油价或许还会再跌，可能需要一时间才能反弹，尽管愈来愈多迹象显示，随着北美供给成长减速，这波油价下行趋势将会结束，时间可能在今年下半年。
分析师表示，油价可能会升离目前50美元下方的水平，但许多人指出，油价的长期前景仍是要低于近几年的水平。(完)
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(编译 蔡美珍/王洋; 审校 王丽鑫/徐文焰)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率