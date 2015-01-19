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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 15:33 BJT

国际油市：布兰特持稳于50美元附近，但中国经济前景疲软构成压力

摩根士丹利在周一的一份报告中称：“一些正面的数据帮助油价当下企稳...IEA的乐观评论和美国钻井数量下降是最新的利好消息。尽管这些消息能够止住油价的跌势，但不足以将市场扭为牛市。”

中国将在周二公布GDP数据，预计2014年中国的经济增速将低于政府设定的7.5%的目标，创下24年来最低。

本周欧洲方面的重头戏将是周四的欧洲央行会议，市场几乎认定其将推出公债购买计划，这将进一步利空欧元兑美元，并对油价构成压力。

澳新银行在周一的一份报告中称：“大宗商品市场将受汇市和欧洲央行本周将实施量化宽松预期的推动。”

0650GMT,布兰特原油期货报每桶50.12美元，较前日结算价下跌0.05美元，稍早曾跌破50美元。美国原油期货 最新下跌0.17美元，报每桶48.52美元。

国际能源署(IEA)周五指出，油价或许还会再跌，可能需要一时间才能反弹，尽管愈来愈多迹象显示，随着北美供给成长减速，这波油价下行趋势将会结束，时间可能在今年下半年。

分析师表示，油价可能会升离目前50美元下方的水平，但许多人指出，油价的长期前景仍是要低于近几年的水平。(完)

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(编译 蔡美珍/王洋; 审校 王丽鑫/徐文焰)
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