版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 15:28 BJT

台湾债市：10年公债殖利率随美债跌深反弹，量缩观望20年新券标售结果

* 10年债殖利率跌深反弹
    * 量缩观望20年券标售结果
    * 明日103/13区间料在1.48-1.52%

    路透台北1月19日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周一从近一年半低位
跌深反弹。交易员称，主流券殖利率随美债走扬，不过银行端交易商逢高进场承接，令殖利
率弹幅略显收敛，交投量缩观望明日20年新券104/2标售结果。
    
    他们指出，近期欧元区议题成为国际债市焦点，包括欧洲央行(ECB)本周将对购买政府
公债计划做出决定及希腊退出欧元区等干扰因素，仍待持续观察，此皆吸引买盘有意进场布
局，且今日外资汇入带动台币早盘趋升，亦有助于缓和台债短券殖利率涨幅。
      
    〞明天标债仍是个变数，想买的不会一次把子弹打完。〞一位大型证券交易员说。
    
    20年期公债104/2期 将在周二(20日)标售，预估发行金额为400亿台币。交
易员指出，今日104/2发行前交易殖利率落在2.05-2.06%，市场初估今年首档长券标售利率
料落在此区间附近，主要仍视寿险端买盘力道而定。
    
    路透调查显示，短线台债殖利率随美债来到相对低档，预计该期公债得标利率料落在2.
04-2.08%间。目前寿险业者对标售结果看法分歧，标高或标低须视寿险业实际竞标情况。 

    美国公债价格上周五下滑，因美国消费者信心报告强劲，且通胀数据也没有那么低迷，
引发投资人对近期升势获利了结。对欧元区通缩的担忧以及瑞士央行意外的政策举动带动了
近期美债的升势。指标10年期公债 跌10/32，收益率报1.812%，较周四尾盘升4
个基点。 周一美国逢假期休市一天。
    
    交易员预估，明日10年公债103/13殖利率估在1.48-1.52%间交投；五年期公债103/15期
殖利率区间可望在1.04-1.06%内移动。
           
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5    103/15                   +1.45     1.0420    1.0420-1.0510      16.0
   10    103/13                   +2.81     1.5005    1.4961-1.5100      89.0
   
    本周全球/台湾重要经济事件与数据包括：
    1/19(一)：欧元区11月经常帐及直接投资、2015年亚洲金融论坛；
    1/20(二)：中国2014年第四季GDP、12月零售总额、工业增加值、德国12月生产者物价
指数、1月ZEW景气判断指数、台湾12月外销订单、全美住宅建筑商协会(NAHB)1月房屋市场
指数、IMF将发布最新全球经济预测、日本央行举行货币政策会议(至1月21日)；
    1/21(三)：美国12月房屋开工年率、瑞士达佛斯世界经济论坛2015年年度会议(至1月24
日)、日本央行结束为期两天货币政策会议；
    1/22(四)：欧元区1月消费者信心指数初值、美国联邦住房金融局(FHFA)11月房价指数
、美国1月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值、韩国第四季国内生产总值(GDP)、欧洲
央行管理委员会会议，之后将宣布利率；
    1/23(五)：日本1月制造业采购经理人指数初值、法国、德国、欧元区1月Makit PMI初
值、美国芝加哥联储12月全国活动指数、美国12月成屋销售、领先指标。
            
         30      103/16                     没有成交
         20       104/2                       2.0600
         10      103/13                       1.5005
          5      103/15                       1.0420
          3       104/1                     没有成交
          2       103/1                     没有成交
 (完)              

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐