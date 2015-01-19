台湾债市：10年公债殖利率随美债跌深反弹，量缩观望20年新券标售结果

* 10年债殖利率跌深反弹 * 量缩观望20年券标售结果 * 明日103/13区间料在1.48-1.52% 路透台北1月19日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周一从近一年半低位 跌深反弹。交易员称，主流券殖利率随美债走扬，不过银行端交易商逢高进场承接，令殖利 率弹幅略显收敛，交投量缩观望明日20年新券104/2标售结果。 他们指出，近期欧元区议题成为国际债市焦点，包括欧洲央行(ECB)本周将对购买政府 公债计划做出决定及希腊退出欧元区等干扰因素，仍待持续观察，此皆吸引买盘有意进场布 局，且今日外资汇入带动台币早盘趋升，亦有助于缓和台债短券殖利率涨幅。 〞明天标债仍是个变数，想买的不会一次把子弹打完。〞一位大型证券交易员说。 20年期公债104/2期 将在周二(20日)标售，预估发行金额为400亿台币。交 易员指出，今日104/2发行前交易殖利率落在2.05-2.06%，市场初估今年首档长券标售利率 料落在此区间附近，主要仍视寿险端买盘力道而定。 路透调查显示，短线台债殖利率随美债来到相对低档，预计该期公债得标利率料落在2. 04-2.08%间。目前寿险业者对标售结果看法分歧，标高或标低须视寿险业实际竞标情况。 美国公债价格上周五下滑，因美国消费者信心报告强劲，且通胀数据也没有那么低迷， 引发投资人对近期升势获利了结。对欧元区通缩的担忧以及瑞士央行意外的政策举动带动了 近期美债的升势。指标10年期公债 跌10/32，收益率报1.812%，较周四尾盘升4 个基点。 周一美国逢假期休市一天。 交易员预估，明日10年公债103/13殖利率估在1.48-1.52%间交投；五年期公债103/15期 殖利率区间可望在1.04-1.06%内移动。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 +1.45 1.0420 1.0420-1.0510 16.0 10 103/13 +2.81 1.5005 1.4961-1.5100 89.0 本周全球/台湾重要经济事件与数据包括： 1/19(一)：欧元区11月经常帐及直接投资、2015年亚洲金融论坛； 1/20(二)：中国2014年第四季GDP、12月零售总额、工业增加值、德国12月生产者物价 指数、1月ZEW景气判断指数、台湾12月外销订单、全美住宅建筑商协会(NAHB)1月房屋市场 指数、IMF将发布最新全球经济预测、日本央行举行货币政策会议(至1月21日)； 1/21(三)：美国12月房屋开工年率、瑞士达佛斯世界经济论坛2015年年度会议(至1月24 日)、日本央行结束为期两天货币政策会议； 1/22(四)：欧元区1月消费者信心指数初值、美国联邦住房金融局(FHFA)11月房价指数 、美国1月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值、韩国第四季国内生产总值(GDP)、欧洲 央行管理委员会会议，之后将宣布利率； 1/23(五)：日本1月制造业采购经理人指数初值、法国、德国、欧元区1月Makit PMI初 值、美国芝加哥联储12月全国活动指数、美国12月成屋销售、领先指标。 30 103/16 没有成交 20 104/2 2.0600 10 103/13 1.5005 5 103/15 1.0420 3 104/1 没有成交 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)