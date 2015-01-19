欧洲政经：欧盟主席贾克警告称，新当选的希腊新政府必须遵守前届承诺

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透布鲁塞尔1月19日 - 欧盟执委会主席贾克对路透表示，希腊上台的新政府必须遵守前届领导人的承诺并继续推进改革。
贾克的这番言论被视作对希腊左翼激进联盟党(Syriza)的明确警告。距离希腊1月25日大选只有数天，该党正在巩固他们相对于执政保守党派的民调领先优势。
左翼激进联盟党宣称，将结束撙节政策，扭转一些改革举措，停止私有化进程并将就希腊债务问题重新谈判。
“任何新当选的希腊政府都必须尊重既有承诺，并继续推进改革和履行财政责任。”贾克在声明中对路透表示。“欧洲将支持希腊。但与此同时，欧洲社会也期待希腊能够履行此前与伙伴国达成的协议。”
金融市场将密切关注希腊全国大选，担心左翼激进联盟党的当选将引发希腊与援助方--欧盟和国际货币基金组织(IMF)的僵局，并可能触发新的金融危机。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。