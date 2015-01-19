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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 15:44 BJT

欧洲央行：管委诺沃特尼称采取更多行动的可选项有限--报载

路透维也纳1月19日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼接受奥地利报纸采访时表示，欧洲央行在抗击欧元区经济长期停滞方面的可选项有限。

诺沃特尼对报纸Tiroler Tageszeiting表示，欧元区今年初的通胀率可能为负值，并称预计通缩状况不会贯穿2015年全年，“但安全系数已经降低”。

当被问及欧洲央行“弹药库”的消耗程度以及仍可能采取何种行动时，诺沃特尼说，“我们的可能选择有限。”他并未详加阐述。(完)

(编译 王兴亚；审校 艾茂林)
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