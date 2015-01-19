《路透晚报》--1月19日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：受益于美数据强劲和日圆疲弱而上涨，获利预警推低夏普

日股周一上涨，美国经济数据强劲提振士气，且日圆疲弱助益了本田汽车等出口类股，不过夏普因获利预警而重挫。日股日经指数涨0.9%至17,014.29点，较上周五所及的两个半月低点16,592.57回升。不过交投清淡，仅有20.40亿股换手，创下12月30日以来最低，因周一美国逢假期休市，市场参与者较少。东证股价指数上涨0.6%，至1,372.41。

--中国股市：沪综指暴跌7.7%创逾六年半最大单日跌幅

沪综指暴跌7.7%，创逾六年半最大单日跌幅，金融等权重股全面下挫。分析师指出，利空消息致短期市场风险偏好发生逆转，此前累计涨幅过大和融资盘斩仓加剧了大盘调幅。目前逐步进入年报发布阶段，基本面关注度上升，另外明天将发布年度经济数据，可能将令市场情绪进一步波动。

沪综指收报3,116.35点，跌260.14点或7.70%；此前最大跌幅为2008年6月10日的7.73%；上证A股今日成交4,092亿元人民币，上日为3,920亿元。

--香港股市：恒指遭遇近五周最大单日跌幅，受沪综指暴跌拖累

香港股市录得近五周来最差单日表现，因内地市场大跌冲击港股投资人气。分析师称，出于对欧洲形势的担忧，香港投资者已经进入卖出模式，而今日内地股市的重挫则给了港股修正的又一个理由。

恒生指数下滑1.5%，收报23,738.49点。恒生国企指数大跌5.0%至11,475.85点，创下逾三年来最大单日跌幅。

--汇市：欧元持于11年低位附近，静候周四欧洲央行会议

欧元在11年低位附近徘徊，投资者做好准备，迎接欧洲央行可能将祭出迄今最大胆的举措，来应对通缩并振兴欧元区经济。欧洲央行将在1月22日会议上宣布大规模主权公债购买计划，这已毫无疑问，但计划将如何设计以及计划是否可信、完善，仍然不得而知。

0819GMT，欧元兑美元报1.1567，上周五触及低位1.14595。欧元兑澳元在近四个月低点徘徊，兑新西兰元则创下纪录低位。

--欧元债市：希腊公债收益率小涨，此前惠誉调降债信评级展望

希腊公债收益率小幅上涨，惠誉在上周五调降希腊的债信评级展望，因该国政局的不确定性可能影响其经济复苏。金融市场目前预期左翼激进联盟党(Syriza)将在本周末希腊大选中胜出，新政府政策路线将与欧盟和国际货币基金会(IMF)希望的路线相冲突。

希腊10年期公债收益率(殖利率)开盘涨5个基点至9.46%，意大利和西班牙10年期公债收益率均下滑4个基点，分别触及1.62%和1.47%的低点，德国10年期公债收益率略跌至0.41%。

--国际油市：油价下跌，因经济前景黯淡

布兰特原油期货跌回50美元下方，因欧洲和亚洲的经济前景黯淡；尽管美国产量增速下滑，为油价提供一些支撑。0822GMT,布兰特原油期货报每桶49.57美元。美国原油期货最新下跌0.79美元，报每桶47.90美元。

--全球金市：金价接近四个月高位，受避险买盘和基金持金量大增推动

金价守在四个月高位附近，全球市场存在的不确定性，促使投资者购买黄金，全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)的持金量出现近五年最大涨幅。瑞士央行上周意外取消瑞郎汇率上限引发市场震荡，激发对黄金的强劲买盘。0740GMT，现货金下滑0.3%，报每盎司1,275.50美元，不过距离上周五所及的四个月高点1,281.50仍不远。

--金属期市：伦铜脱离五年半低点，关注中国数据和欧洲央行会议

伦敦期铜攀升，在中国国家电网宣布提高投资的计划后，铜价自上周触及的五年半低点反弹。但市场对于中国经济形势仍保持谨慎，并且本周的欧洲央行政策会议料限制上涨动能。0825GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.77%，报每吨5,759.00美元，开盘时跳涨逾1%。上周铜价一度跌至每吨5,353.25美元，为2009年7月以来最低。