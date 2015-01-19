《路透晚报》--1月19日日间新闻摘要（国际版）

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
[市场摘要]
--日本股市：受益于美数据强劲和日圆疲弱而上涨，获利预警推低夏普
日股周一上涨，美国经济数据强劲提振士气，且日圆疲弱助益了本田汽车等出口类股，不过夏普因获利预警而重挫。日股日经指数涨0.9%至17,014.29点，较上周五所及的两个半月低点16,592.57回升。不过交投清淡，仅有20.40亿股换手，创下12月30日以来最低，因周一美国逢假期休市，市场参与者较少。东证股价指数上涨0.6%，至1,372.41。
--中国股市：沪综指暴跌7.7%创逾六年半最大单日跌幅
沪综指暴跌7.7%，创逾六年半最大单日跌幅，金融等权重股全面下挫。分析师指出，利空消息致短期市场风险偏好发生逆转，此前累计涨幅过大和融资盘斩仓加剧了大盘调幅。目前逐步进入年报发布阶段，基本面关注度上升，另外明天将发布年度经济数据，可能将令市场情绪进一步波动。
沪综指收报3,116.35点，跌260.14点或7.70%；此前最大跌幅为2008年6月10日的7.73%；上证A股今日成交4,092亿元人民币，上日为3,920亿元。
--香港股市：恒指遭遇近五周最大单日跌幅，受沪综指暴跌拖累
香港股市录得近五周来最差单日表现，因内地市场大跌冲击港股投资人气。分析师称，出于对欧洲形势的担忧，香港投资者已经进入卖出模式，而今日内地股市的重挫则给了港股修正的又一个理由。
恒生指数下滑1.5%，收报23,738.49点。恒生国企指数大跌5.0%至11,475.85点，创下逾三年来最大单日跌幅。
--汇市：欧元持于11年低位附近，静候周四欧洲央行会议
欧元在11年低位附近徘徊，投资者做好准备，迎接欧洲央行可能将祭出迄今最大胆的举措，来应对通缩并振兴欧元区经济。欧洲央行将在1月22日会议上宣布大规模主权公债购买计划，这已毫无疑问，但计划将如何设计以及计划是否可信、完善，仍然不得而知。
0819GMT，欧元兑美元报1.1567，上周五触及低位1.14595。欧元兑澳元在近四个月低点徘徊，兑新西兰元则创下纪录低位。
--欧元债市：希腊公债收益率小涨，此前惠誉调降债信评级展望
希腊公债收益率小幅上涨，惠誉在上周五调降希腊的债信评级展望，因该国政局的不确定性可能影响其经济复苏。金融市场目前预期左翼激进联盟党(Syriza)将在本周末希腊大选中胜出，新政府政策路线将与欧盟和国际货币基金会(IMF)希望的路线相冲突。
希腊10年期公债收益率(殖利率)开盘涨5个基点至9.46%，意大利和西班牙10年期公债收益率均下滑4个基点，分别触及1.62%和1.47%的低点，德国10年期公债收益率略跌至0.41%。
--国际油市：油价下跌，因经济前景黯淡
布兰特原油期货跌回50美元下方，因欧洲和亚洲的经济前景黯淡；尽管美国产量增速下滑，为油价提供一些支撑。0822GMT,布兰特原油期货报每桶49.57美元。美国原油期货最新下跌0.79美元，报每桶47.90美元。
--全球金市：金价接近四个月高位，受避险买盘和基金持金量大增推动
金价守在四个月高位附近，全球市场存在的不确定性，促使投资者购买黄金，全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)的持金量出现近五年最大涨幅。瑞士央行上周意外取消瑞郎汇率上限引发市场震荡，激发对黄金的强劲买盘。0740GMT，现货金下滑0.3%，报每盎司1,275.50美元，不过距离上周五所及的四个月高点1,281.50仍不远。
--金属期市：伦铜脱离五年半低点，关注中国数据和欧洲央行会议
伦敦期铜攀升，在中国国家电网宣布提高投资的计划后，铜价自上周触及的五年半低点反弹。但市场对于中国经济形势仍保持谨慎，并且本周的欧洲央行政策会议料限制上涨动能。0825GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.77%，报每吨5,759.00美元，开盘时跳涨逾1%。上周铜价一度跌至每吨5,353.25美元，为2009年7月以来最低。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 孙茉莉; 审校 张若琪)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率