中国公开市场：今日央行仍未进行任何操作--业内人士

路透上海1月20日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日依旧未进行任何操作。至此，中国央行公开市场已近两个月连续空窗。

央行公开市场最后一次操作是2014年11月25日进行的50亿元人民币14天期正回购操作，当期中标利率下行20个基点(bp)至3.20%。

据路透统计，本周公开市场无到期资金投放。另外，财政部最新公告称，将于周四(22日)进行500亿元的国库现金定期存款招标，意味着向市场投入相等规模的流动性。

本月稍早，新股IPO密集申购并未对流动性掀起太大波澜，面对相对平静的资金面形势，公开市场操作也稳字当头。市场人士称，央行目前仍更倾向于通过定向手段为市场提供支持，在稳定预期同时，也避免向市场传递更强的政策信号。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后一直暂停操作至今。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

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