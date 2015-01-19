金属期市：伦铜脱离五年半低点，关注中国数据和欧洲央行会议

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
“以电网实际投资而言，这是非常强大的支持。”花旗驻上海分析师Ivan Szpakowski说，他预计新的投资将会支撑铜价。中国电力行业占到全球铜需求的约20%。
“短期内，铜市面临宏观气氛不利的问题。在欧洲或者中国传出利好的宏观面消息之前，很难预见宏观投资者态度偏多，这对铜价造成阻力。”
0719GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.8%，报每吨5,759.50美元，开盘时跳涨逾1%。上周铜价一度跌至每吨5,353.25美元，为2009年7月以来最低。
根据一项路透调查，周二发布的数据或将显示，中国经济在2014年第四季增长7.2%，为全球金融危机严重时期以来最慢，令中国政府继续承受出台更多刺激举措的压力。
“我们看到上周的多仓遭获利了结--低接的投资者及不太有信心过度追高铜价的人。”一位驻新加坡的交易员说。
“我想在欧洲央行会议之前将维持在区间，欧洲央行的计划将无法提振风险动能。”
上海期交所主力3月期铜 上涨1.7%，报每吨41,770元人民币。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/洪曦; 审校 蔡美珍)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率