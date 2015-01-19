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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 16:08 BJT

金属期市：伦铜脱离五年半低点，关注中国数据和欧洲央行会议

“以电网实际投资而言，这是非常强大的支持。”花旗驻上海分析师Ivan Szpakowski说，他预计新的投资将会支撑铜价。中国电力行业占到全球铜需求的约20%。

“短期内，铜市面临宏观气氛不利的问题。在欧洲或者中国传出利好的宏观面消息之前，很难预见宏观投资者态度偏多，这对铜价造成阻力。”

0719GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.8%，报每吨5,759.50美元，开盘时跳涨逾1%。上周铜价一度跌至每吨5,353.25美元，为2009年7月以来最低。

根据一项路透调查，周二发布的数据或将显示，中国经济在2014年第四季增长7.2%，为全球金融危机严重时期以来最慢，令中国政府继续承受出台更多刺激举措的压力。

“我们看到上周的多仓遭获利了结--低接的投资者及不太有信心过度追高铜价的人。”一位驻新加坡的交易员说。

“我想在欧洲央行会议之前将维持在区间，欧洲央行的计划将无法提振风险动能。”

上海期交所主力3月期铜 上涨1.7%，报每吨41,770元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/洪曦; 审校 蔡美珍)
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