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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 16:09 BJT

全球金市：金价接近四个月高位，受避险买盘和基金持金量大增推动

“欧洲汇市的动荡更进一步巩固了黄金的避险需求，”澳新银行分析
师Victor Thianpiriya说道。
    
    “如果黄金的ETF资金流入趋势能持续，中期内可能会支撑金价进一
步上涨。”
    
    0740GMT，现货金 下滑0.3%，报每盎司1,275.50美元，不过距
离上周五所及的四个月高点1,281.50仍不远。

    金价上周累计上涨近5%，为2013年8月来表现最好的一周。
    
    周一美国市场适逢假期休市，金市市况料淡静。
    
    不过由于主要数据公布在即，以及有主要央行举行政策会议，预期波
动将会加剧。        
    
    ---------------0740GMT------------------
                     价格    变动     涨跌%
    现货金         1275.5   -4.31    -0.34
    现货银          17.62   -0.12    -0.68
    现货铂金      1257.25   -6.49    -0.51
    现货钯金        750.5    -0.7    -0.09
    COMEX期金      1275.8    -1.1    -0.09
    COMEX期银      17.685  -0.065    -0.37
    汇率
    欧元/美元      1.1576    
    美元指数       92.567     
    
    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 白云/孙茉莉; 审校 蔡美珍/徐文焰)
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