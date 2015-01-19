全球金市：金价接近四个月高位，受避险买盘和基金持金量大增推动

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
“欧洲汇市的动荡更进一步巩固了黄金的避险需求，”澳新银行分析 师Victor Thianpiriya说道。 “如果黄金的ETF资金流入趋势能持续，中期内可能会支撑金价进一 步上涨。” 0740GMT，现货金 下滑0.3%，报每盎司1,275.50美元，不过距 离上周五所及的四个月高点1,281.50仍不远。 金价上周累计上涨近5%，为2013年8月来表现最好的一周。 周一美国市场适逢假期休市，金市市况料淡静。 不过由于主要数据公布在即，以及有主要央行举行政策会议，预期波 动将会加剧。 ---------------0740GMT------------------ 价格 变动 涨跌% 现货金 1275.5 -4.31 -0.34 现货银 17.62 -0.12 -0.68 现货铂金 1257.25 -6.49 -0.51 现货钯金 750.5 -0.7 -0.09 COMEX期金 1275.8 -1.1 -0.09 COMEX期银 17.685 -0.065 -0.37 汇率 欧元/美元 1.1576 美元指数 92.567 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 白云/孙茉莉; 审校 蔡美珍/徐文焰)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率