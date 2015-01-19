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市场报道 | 2015年 1月 19日 星期一 16:04 BJT

《汇市简讯》欧元/美元长线动能偏空，逢高可出脱

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    * 欧元/美元长线动能仍偏空，可能进一步走跌
    * 略脱离周五所及的11年低点约1.1460，测试1.1600附近
    * 利用上升机会再度建立空仓。1.1610有卖单
    * 最终目标为1.1212--0.8228/1.6040(纪录低位和高位)的61.8%回档位
    * 2003年11月低点1.1376为关键支撑
    * 图表link.reuters.com/fag83w
    (完)
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 (编译 张若琪 审校 艾茂林)
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