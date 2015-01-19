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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 16:15 BJT

印尼农业：2015年棕榈油产量或升至3,250万吨--行业协会官员

路透吉隆坡1月19日 - 印尼一棕榈油行业组织的高级官员周一称，印尼2015年毛棕榈油产量预计将达到3,250万吨。

印尼棕榈油协会(GAPKI)执行董事Fadhil Hasan在一行业会议上表示，印尼毛棕榈油和棕榈油产品出口将升至2,160万吨。

Hasan在上周五的会议上称，2015年印尼棕榈油产出中可能有1,070万吨用于本土消费。

目前尚未公布2014年的棕榈油产出和出口最终数据。

Hasan表示，2015年鹿特丹棕榈油CIF价格<0#EUPALMOIL-NL>可能会介于每吨700-750美元，主要取决于原油价格、主要消费国中国和印度的经济增速，以及印尼生物燃料法规实施情况。(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
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