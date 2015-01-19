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市场报道 | 2015年 1月 19日 星期一 16:23 BJT

《汇市简讯》欧元/美元上涨，受获利了结推动

0805GMT
    
    *  欧元/美元自周五低点1.14595反弹
    *  没有激发反弹的新因素表明，这波反弹是受获利了结推动
    *  在本周欧洲央行公布政策决议前，这么做明显是出于审慎考虑
    *  但反弹幅度相比之前涨幅几乎可以忽略不计，技术图表显示欧元/
美元深陷看空区域
    *  1.1600前面有亚洲国家央行的卖盘。大型卖家的卖盘多偏向1月16
日高位1.1649
    *  据称1.1450处有停止单。投机客增持欧元空头仓位，但比纪录高
位还是低出许多 
    (完)
      
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 (编译 白云; 审校 王洋)
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