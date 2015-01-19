《中国债市每日综述》股市暴跌提振现券，惟资金显紧限制收益率跌幅

* 股市大跌提振避险情绪，扶助现券买气

* 然资金面显紧，一定程度限制收益率跌幅

* 利率互换亦小跌，受部分外资买盘影响

* 七天回购利率虽跌，但资金形势不乐观

路透上海1月19日 - 中国银行间市场周一现券收益率和IRS(利率互换)均小幅下跌。交易员表示，股市暴跌，令市场避险情绪升温，惟资金面在缴税等因素影响下仍显紧势，抵消股市带来的部分利好，致现券收益率虽较上日走低，但幅度有限。

他们认为，短期宽松政策预期难消的背景下，现券料仍将维持暖势，只是收益率下行空间还要视政策力度而定。

“现券还好，IRS这边动得其实也不算多，4bp(基点)左右，资金略紧抵消了部分股市暴跌的影响，”北京一银行交易员表示。

他并认为，不过感觉债市还有机会，因为政策宽松预期可能又会因此增强一些，毕竟股市退火、银行委托贷款受抑、资金略紧，政策放松的条件应该算比较成熟了。

中国股市沪综指周一暴跌7.7%，创逾六年半最大单日跌幅，金融等权重股全面下挫。分析师指出，利空消息致短期市场风险偏好发生逆转，此前累计涨幅过大和融资盘斩仓加剧了大盘调幅。目前逐步进入年报发布阶段，基本面关注度上升，另外明天将发布年度经济数据，可能将令市场情绪进一步波动。

中国银监会上周五表示，拟对银行委托贷款严格管理，明确商业银行对委托贷款不承担信用风险，对资金来源及用途做出具体限制，禁止将银行授信资金作为委托贷款资金来源。

上海一银行交易员则表示，今日债券收益率和IRS均跌幅有限，国债期货则小幅下跌，整体来看，股市的影响其实并不算很明显，最根本的还是在于机构对宽松政策的预期并没有彻底消除。

“市场在赌，政策的预期已经price in(提前反应)了，”他称，估计现券收益率即便下行，幅度也有限。

尽管目前资金面略紧，不过财政部最新公告称，将于周四(22日)进行500亿元人民币国库现金定存招标，期限六个月，预计有望缓和流动性压力。

剩余期限约9.6年的国开行固息债140222券最新成交 在3.8600%，上日尾盘为3.8750%。

国债期货主力合约TF1503 收报97.342元，较上日结算价跌0.096元，或0.10%。

**缴税近尾声资金收紧**

银行间市场周一主要回购利率持稳或下行，不过资金实际形势并不乐观。缴税临近尾声，除国开行外的大型银行罕有出资，隔夜等较短期限供给明显收紧。

交易员称，虽然今日有一批新股冻结资金解冻，不过午后资金面亦未见明显缓和；至于未来流动性，则要看近期是否还有新股发行，以及节日备付准备情况而定，目前预期相对谨慎。

“大家都借了一下午，缴税还是蛮猛的，”上海一银行交易员表示，今日虽有新股资金解冻，但对资金缓解很有限。

上海一券商交易员表示，早盘多次向大行询资金未果，现有出资机构中，以14天以上“长钱”居多，且利率偏高。

“现在不是根据自己的喜好来挑资金了，14天以内的，只要价格不是太高都可以接受。但他们都不只是在加权上加点的问题了，就直接报(高)价。”她抱怨说，今日资金紧张，应该和缴税近尾声有关。

据路透统计，在本轮逾1.4万亿元的新股冻结资金中，今日解冻规模约6,600亿元。