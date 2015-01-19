台湾汇市：外资汇入令台币再创一个月高位，欧洲央行会议仍是变数

* 外资汇入推升台币连四升、创一个月高位 * 欧洲央行会议及希腊选举仍是变数 * 明日实质交易区间暂看31.400-31.530 路透台北1月19日 - 台币兑美元 周一收升9.3分，再创一个月的高位 。汇银人士表示，外资汇入力道不弱，部分本地出口商午后加入抛汇行列，令台币连续第四 日收升。惟欧洲央行的变数仍令市场不敢大意。 汇银人士指出，本周欧洲央行料推出宽松举措，而周末希腊的选举结果恐将决定该国在 欧元区的去留，种种变数在前汇市波动难免将偏大。本波台币已连四升、升幅达3.1角，汇 银人士表示，午后部分出口商加入抛汇行列，后续动作须密切注意。 〞看起来因为欧洲央行和希腊的问题，有不少钱跑来东北亚，〞一位小型本地商银交易 人士说。 台币兑美元收盘前高在12月19日，当日收在31.472。至于央行的动作，他们也表示，目 前央行在市场动作不大，未见明显的阻升，似已默许目前价位。今日台币主要交易区间在31 .470-31.579，上日交易区间在31.540-31.645。 另外一家本地公营银行交易员认为，台币虽距先前低位已有一段差距，但近期油价下跌 、有助台湾经济回升，这也为台币汇价创造回升的空间，不少人已看台币可能回到31.2附近 ；加以农历年前企业将有美元换回台币发放年终奖金的需求，今日午后可见出口商抛汇的动 作。 欧元周一在11年低位附近徘徊，投资者做好准备，迎接欧洲央行可能将祭出迄今最大胆 的举措，来应对通缩并振兴欧元区经济。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅略微 缩小；一个月远汇 尾盘报31.455/31.475，上日收在31.426。 台湾股市周一小幅收高，分析师指出，中国整顿券商融资融券业务之举令陆股重挫拖累 台股。证交所的资料显示，外资及陆资在台股转为买超89.17亿台币，结束先前连三卖。[TW -STX-LZT] 韩国韩元兑美元 周一收小贬至1,078.0，上日收在1,077.3。 本/下周全球重要经济事件与数据包括： 1/19(一)：欧元区11月经常帐及直接投资、2015年亚洲金融论坛； 1/20(二)：中国2014年第四季GDP、12月零售总额、工业增加值、德国12月生产者物价 指数、1月ZEW景气判断指数、台湾12月外销订单、全美住宅建筑商协会(NAHB)1月房屋市场 指数、IMF将发布最新全球经济预测、日本央行举行货币政策会议(至1月21日)； 1/21(三)：美国12月房屋开工年率、瑞士达佛斯世界经济论坛2015年年度会议(至1月24 日)、日本央行结束为期两天货币政策会议； 1/22(四)：欧元区1月消费者信心指数初值、美国联邦住房金融局(FHFA)11月房价指数 、美国1月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值、韩国第四季国内生产总值(GDP)、欧洲 央行管理委员会会议，之后将宣布利率; 1/23(五)：日本1月制造业采购经理人指数初值、法国、德国、欧元区1月Makit PMI初 值、美国芝加哥联储12月全国活动指数、美国12月成屋销售、领先指标。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.552 31.645 31.470-31.689 31.680 7.14 7.62 元太外汇经纪公司 31.550 31.645 31.473-31.680 31.680 3.31 4.22 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.040/-0.020 美元/台币六个月期 -0.130/-0.100 -0.135/-0.105 (完)