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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 16:53 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收跌至逾半月低位，瑞郎“黑天鹅”事件引致的恐慌犹存

* 人民币收跌至逾半月低位
    * 境内外价差较阔刺激套利盘境内购汇
    * 瑞郎“脱欧”造成的短期扰动犹存
    * 人民币仍未形成贬值趋势

 (新增更多内容)
    路透北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周一收跌至逾半个月低位，中间价下
跌及上一交易日离岸CNH大幅下挫带动市场开盘即下挫。交易员称，目前市场还笼罩在瑞郎
“脱欧”黑天鹅事件的恐慌余波中，加上境内外价差较阔，均推动早盘人民币跌至逾半月低
位，但长期贬值趋势还未形成。
    
    他们并称，中间价因美元指数走强而低开，离岸CNH与境内价差走阔亦带动套利盘在境
内购汇境外结汇。而瑞士央行突弃瑞郎兑欧元汇率上限造成人民币汇率短期波动，但长期影
响有限。
    
    “市场还在消化（瑞郎脱钩欧元）这一事件的影响，但从长期看，这并不会成为主要因
素。”一中资大行交易员表示。

    交通银行资管高级分析师陈鹄飞表示，可能是海外市场预期2014年中国经济增长不及7.
5%的目标，因而包括人民币汇率、铜、铁矿石等与中国概念有关的投资品短期存在卖压。不
过这种短期的超调应该不会演变为趋势，可以择时低价买入中国概念资产。
    
    中国国家统计局将于本周二（20日）发布2014年GDP数据。中国去年确定的经济增长目
标是GDP增长7.5%左右，市场普遍预计政府将下调今年增速目标至7%左右。   
     

    全球汇市，欧元周一早盘在11年低位附近徘徊，投资者做好准备，迎接欧洲央行可能将
祭出迄今最大胆的举措，来应对通缩并振兴欧元区经济。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
        
 在岸市场人民币兑美元             今日                  上日        升贬
 即期成交价格                     6.2203                6.2066      -0.22%
 中间价                           6.1230                6.1188      -0.07%
 成交额                           166亿美元                         
                                                                    
 日内相对于中间价最大波幅         -1.66% (上限±2%)     日高        日低
 日内波动幅度(pips)               115                   6.2134      6.2249
 2015年来即期升贬值幅度           -0.26%                            
 1年期美元/人民币掉期升水         1740                              
                                                                    
                                                                    
 离岸人民币市场,北京时间16:41     今日                  上日        
 1年期NDF                         6.3205/55             6.3245      
 CNH即期                          6.2255/75             6.2433      
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 倪蔚丹/李铮/李文科；审校 张喜良/曾祥进)
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