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货币新闻 | 2015年 1月 19日 星期一 16:52 BJT

路透专访：日本央行无需继续放松政策--自民党众议员山本幸三

他指出，包括本周的议息会议在内，日本央行目前不需要再次扩大刺激措施，因为去年10月推出的货币宽松举措应会在今年夏季左右开始提振经济。

“日本央行还能做什么呢？我认为，目前央行可以按兵不动，采取静观立场，”山本幸三接受路透专访时称。(完)

(编译 王丽鑫/王兴亚；审校 徐文焰/孙茉莉)
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