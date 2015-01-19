欧元债市：希腊公债收益率小涨，此前惠誉调降债信评级展望

惠誉确认希腊长期外币和本币发行人违约评级为B，展望从稳定下调至负面。 。此外，惠誉还表示，该国政治局势有可能引发一场新的危机。

“大选后全面危机是希腊面临的重大尾部风险。投资者现在已经开始思考这个问题。”DZ Bank策略师Christian Lenk说。

周一开盘时，希腊10年期公债收益率 上涨5个基点，报9.46%。其他欧元区对等公债收益率均下跌。

欧盟执委会主席贾克周一对路透表示，希腊新政府需履行前届政府的承诺，并继续开展改革。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德警告希腊称，如果选举后重组债务将有严重后果。

希腊承受的金融压力正在传导给银行业，该国两家大型银行上周五曾申请紧急贷款。

投资者对希腊的担心并没有对整体欧元区造成太大影响。市场注意力主要放在欧洲央行的周四会议上，多数人预计ECB将公布量化宽松政策。

意大利 和西班牙10年期公债收益率 在周一开盘时下滑4个基点，分别触及1.62%和1.47%的新低。

德国对等公债收益率 小幅跌至0.41%，上周五曾跌至0.38%。(完)

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