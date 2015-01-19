欧元债市：希腊公债收益率小涨，此前惠誉调降债信评级展望

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
惠誉确认希腊长期外币和本币发行人违约评级为B，展望从稳定下调至负面。 。此外，惠誉还表示，该国政治局势有可能引发一场新的危机。
“大选后全面危机是希腊面临的重大尾部风险。投资者现在已经开始思考这个问题。”DZ Bank策略师Christian Lenk说。
周一开盘时，希腊10年期公债收益率 上涨5个基点，报9.46%。其他欧元区对等公债收益率均下跌。
欧盟执委会主席贾克周一对路透表示，希腊新政府需履行前届政府的承诺，并继续开展改革。
国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德警告希腊称，如果选举后重组债务将有严重后果。
希腊承受的金融压力正在传导给银行业，该国两家大型银行上周五曾申请紧急贷款。
投资者对希腊的担心并没有对整体欧元区造成太大影响。市场注意力主要放在欧洲央行的周四会议上，多数人预计ECB将公布量化宽松政策。
意大利 和西班牙10年期公债收益率 在周一开盘时下滑4个基点，分别触及1.62%和1.47%的新低。
德国对等公债收益率 小幅跌至0.41%，上周五曾跌至0.38%。(完)
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路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。