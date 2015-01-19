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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 17:15 BJT

台湾新债：中信金控旗下银行30年美元零息债以4.12%定价--消息

路透台北1月19日 - 两位消息人士周一指出，台湾大型金控--中信金控 旗下中国信托银行将发行30年期美元零息金融债，已以IRR(隐含年报酬率)4.12%定价，发行总额为2.57亿美元。

该债券为主顺位金融债，预定于本月27日发行，为可赎回债券，附有两年内不赎回条款，以后每年发行人有权决定是否赎回。

中国信托银行对此暂无评论。

该银行去年已两度在台湾发行美元债券，发行总额为10.33亿美元。

去年底台湾多家银行公告将于近期发行美元债券，但因近期债券市场利率变动较大，许多银行仍在观望。(完)

台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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