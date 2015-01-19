中港个股：工行首推投资国债期货理财产品，帮助对公客户资产套期保值

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京1月19日 - 全球市值最大银行--中国工商银行 周一表示，该行近日面向对公客户推出国内首只投资国债期货的理财产品，帮助法人客户资产套期保值。
工行新闻稿介绍，在投资策略上，该产品大部分资金将投向收益稳健、风险可控的高信用等级债券和项目，小部分资金投向采用套利策略的国债期货，帮助客户资产套期保值。
“工行推出的这款理财产品首次将国债期货合约纳入投资标的，扩大了投资半径。”工行表示。
工行相关负责人指出，在该行开立单位结算账户的法人客户，只需在工行任意对公营业网点开立理财交易账户并绑定资金账户，即可通过工行柜面及网上银行、手机银行、电话银行等各个渠道进行交易。
该行介绍，这款理财产品的开放日是每个月第一个工作日的9点至17点，客户可在开放日办理申购、赎回业务。
截至去年底，工行为客户创造的理财投资收益超680亿元人民币，同比增长接近20%，为历史新高。 （完） (发稿 李贺; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率