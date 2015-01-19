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市场报道 | 2015年 1月 19日 星期一 16:53 BJT

全球贵金属：1月16日SPDR黄金持仓量增1.92%，iShares白银持仓量不变

路透1月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四增加1.9
2%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量持平。

    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期          变动    增减
    SPDR       23,498,905.7   1月16日   23,057,109.4    1月15日    +441,796.3  +1.92%
    iShares   325,011,041.0   1月16日  325,011,041.0    1月15日           0.0   0.00%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
      
      
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 (编译 王兴亚；审校 高琦)
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