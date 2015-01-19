路透基点：台湾中石化签订1.46亿美元俱乐部贷款--TRLPC

路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，在台湾 上市的中国石油化学工业开发股份有限公司与两家承贷行签订了1.46亿美 元五年期贷款。 中国信托商业银行为额度代理行，台湾合作金库银行为担保品控管行 ，两家银行分别承贷7,300万美元。 一位消息人士透露，这两家银行起初有邀请其他几家银行参贷，但由 于借款人时间紧迫，该贷款最后在2014年11月就以俱乐部贷款的形式结案 。 该贷款有土地和工厂作质押，将用于支持一笔海外可转债(ECB)的发 行。 该贷款有六个月的提款期，每年需缴纳125个基点的担保费。还贷时 间将取决于海外可转债的发行时间。 2010年10月，中国石油化学工业曾与21家银行签订一笔218亿台币的 五年期贷款。 中石化为台湾地区树脂、工程塑料及尼龙6纤维、聚丙烯腈纤维(亚克 力棉)与聚酯纤维等三大化学纤维之上游原料制造供应商。据其最新财务 报表，2014年第三季公司总资产为456亿台币。(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)