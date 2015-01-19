路透基点：台湾中石化签订1.46亿美元俱乐部贷款--TRLPC

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，在台湾 上市的中国石油化学工业开发股份有限公司与两家承贷行签订了1.46亿美 元五年期贷款。 中国信托商业银行为额度代理行，台湾合作金库银行为担保品控管行 ，两家银行分别承贷7,300万美元。 一位消息人士透露，这两家银行起初有邀请其他几家银行参贷，但由 于借款人时间紧迫，该贷款最后在2014年11月就以俱乐部贷款的形式结案 。 该贷款有土地和工厂作质押，将用于支持一笔海外可转债(ECB)的发 行。 该贷款有六个月的提款期，每年需缴纳125个基点的担保费。还贷时 间将取决于海外可转债的发行时间。 2010年10月，中国石油化学工业曾与21家银行签订一笔218亿台币的 五年期贷款。 中石化为台湾地区树脂、工程塑料及尼龙6纤维、聚丙烯腈纤维(亚克 力棉)与聚酯纤维等三大化学纤维之上游原料制造供应商。据其最新财务 报表，2014年第三季公司总资产为456亿台币。(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率