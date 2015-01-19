《国债期货周评》机构兴趣提升，国债期货应有短暂行情

（本文由国泰君安固定收益研究主管周文渊提供，仅代表本人观点）

上周市场虽有打新冻结天量资金，但资金面整体宽松，债市期货和现货市场较前几周有所起色。现券市场交投活跃度较前几周明显提升，利率债和信用债的报价数量和成交额持续回暖，收益率整体下行，信用债表现更胜一筹。国债期货各合约上涨势头明显，截止周五收盘，TF1503、TF1506和TF1509的结算价分别为97.450元、97.952元和 98.360元较前一周分别上涨0.790元（0.82%）、上涨0.748元（0.77%）和上涨0.770元（0.79%）。其中，15日国债期货的振幅较大。

期债市场日均成交量和持仓量较前一周继续下降，机构兴趣持续减弱。主力合约TF1503日均成交6288手，环比大涨1796手；日均持仓量为18054手，较上周均值小幅减少67手。截止周五收盘，前五大期货公司在主力合约上的空单持仓为14059手，多单持仓为6450手，净持仓为7609手空单，较上周环比上升535手，空头的相对力量小幅增加，多空力量较为均衡。

主力合约TF1503基于期货结算价和现货中债估值净价的活跃CTD券依旧为140024.IB，周五CTD券的基差为0.120，IRR为2.908%。本周CTD券交投较为活跃，全周累计成交152亿元，收益率平稳下降，截止周末收益率为3.44%，较前一周下降约13bp。全周来看期现货走势相同，基差和IRR窄幅震荡，净基差也随着银行间市场资金成本以及市场波动性的提高而小幅抬升，截止周五为0.161。

央行在公开市场上继续暂停正回购，截止周四已是连续第14次零操作，但日益宽松的资金面加上市场对此预期较为充分，暂停操作的影响不大。本周交易所利率的大幅波动明显受A股IPO影响。1月12日至16日，有大量新股发行，其中本周前三日14只新股冻结资金1.4万亿，创下去年IPO重启以来新高，交易所7日回购利率本周逐日走高。截止周五收盘，R001收于2.62%，R007收于3.88%；交易所方面，GC001收于3.990%，GC007收于3.015%。

现券市场表现较好，银行间资金面的意外宽松带动短端收益率普遍下行，机构在一级市场上的参与较为活跃，而二级市场上各品种成交活跃度也较高，前期恐慌情绪的平复下信用品种收益率下降幅度普遍更大。利率债方面，银行间短期国债收益率略有上行，而长期品种较上周下行近15bp，国开债长短端收益率下行幅度同样均在15bp，整体看收益率曲线呈平坦化态势；信用债方面，各品种收益率普遍下降。短融交投十分活跃，长期品种报价和成交热度较前几周也有所提升，资金面的意外宽松带来的利好刺激较为显着，市场在经过前一段的静默期后，随着进入2015年以来政策的密集出台以及海外经济波动加大，债市的或正在酝酿一波新的趋势，机构在此段的操作也更加积极。

海外市场上美日欧等大经济体均被瑞士央行抢了头条，1月15日瑞士央行取消了其实施了于三年的瑞郎对欧元的汇率上限，并同时降息。消息一出，欧元兑瑞郎汇率直线下降，投资者恐慌情绪上升，显着压低了美国和德国等高评级长端债券收益率。此外，各项经济数据显示海外各大经济体表现较为疲弱。美国上周发布的一系列重要数据中，除消费者信息指数以外，其他12月CPI、工业产出、首申失业金人数以及零售销售均创出近期新低，市场上甚至出现了对于其15年内加息的质疑；德国经济虽继续走强，但欧元区其他国家表现则仍无起色，日本和英国同样面临未现明显改善。各大主要股市普遍下跌。道琼斯工业指数报收于17511.57点，较上周下跌1.27%，纳斯达克指数收于4634.38点，标普500周五收于2019.42点，较上周分别下跌1.48%和1.24%。美国10年期国债收益率周五收于1.83%，较前一周下跌15bp。此外，英国富时100指数收于6550.27，一周下跌0.23%，而日经指数收于16864.16，全周下跌2.74%。

总体来看，主力合约TF1503的价格对前两周盘整的水平实现了较为有力的突破，国债期货成交放量，持仓量开始企稳，盘中波动率提升，机构对国债期货市场的兴趣正在上升，前期清淡的期债市场正显现出被激活的态势。

资金方面，打新冻结资金陆续释放，加上年初机构资金宽松，预计未来一段时间流动性将有望保持充裕；基本面是目前债市面临的较大风险点。统计局本周发布的房价数据显示12月房价环比降幅进一步缩窄，显示前期销售数据的好转正在逐渐传递到房价水平上，未来还可能传到至地产投资上，拉动经济和通胀预期。政策上，近期从监管层的动作中我们得到了两个比较重要的信息：第一，决策层稳增长情绪较浓，2015年财政宽松是大概率事件，这一点从国债发行计划中供给的提升和发改委近期密集批复基建项目即可以窥得，而前段的经济工作会议更是言明了这种态度；第二，大规模的货币刺激短期内出台的可能性较低，这是我们近期认识的加强，逻辑类似，股市走得太快而实体经济复苏疲弱依然是监管层的心病，本周券商两融的监管处罚和银监会规范委托贷款资金入市的措施很好地反映出了监管机构的这种心境，在这种情况下，12月份信托和委托贷款数据的飙升可能会推迟货币宽松政策的出台。

综合判断，目前资金有望在一段时间内都维持宽松，海外经济体的风险在提升，可能会影响国内投资者和监管层的风险厌恶情绪，这两点均利好我国债市利率基本面，预计未来利率债有一波短暂的行情。但经济环比改善的势头已经日趋明朗，叠加政策上稳增长的措施，也许最终宽松货币政策的出台即意味着本轮利率债牛市的反转，随着企业盈利的改善，信用债市场上的机会将更多。对于期货市场上，短期内可以考虑轻仓做多，但市场波动日趋提升，需要严格控制仓位的风险和止损条件，同时波动率的提升以及超预期事件（如地方债最终的数据发布情况等，冲击信用环境，通过流动性作用于利率市场）也意味着可能会有越来越多基差交易的机会。（完）