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货币新闻 | 2015年 1月 19日 星期一 17:24 BJT

全球金属：2014年11月镍供应过剩3,000吨，远低于上年同期水平--INSG

路透伦敦1月19日 - 国际镍业研究组织(INSG)在最新的月度公告中称，2014年11月全球市场镍供应过剩3,000吨，上年同期为过剩15,400吨。

公告显示，全球初级镍消费量共计151,700吨，产量则为154,700吨。

数据显示，2014年10月时市场供应过剩13,000吨，最初公布的数字为过剩8,900吨。

2014年1-11月市场过剩51,600吨，2013年同期为过剩138,500吨。

INSG表示，10月镍生产商的库存规模为92,300吨，高于9月的88,600吨。(完) (编译 徐文焰；审校 艾茂林)
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