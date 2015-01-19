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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 17:37 BJT

《全球汇市》欧元在11年低位附近挣扎，投资者押注欧洲央行量化宽松

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1615 1.1567 +0.41 -3.98 1.2097

美元/日圆 117.29 117.61 -0.27 -2.00 119.68

欧元/日圆 136.23 135.97 +0.19 -5.90 144.77

美元/瑞郎 0.8655 0.8572 +0.97 -12.94 0.9941

英镑/美元 1.5152 1.5148 +0.03 -2.70 1.5573

美元/加元 1.1962 1.1983 -0.18 +2.96 1.1618

澳元/美元 0.8210 0.8224 -0.17 +0.51 0.8168

新西兰元/美元 0.7793 0.7788 +0.06 -0.05 0.7797

欧元/瑞郎 1.0052 0.9912 +1.41 -16.41 1.2026

欧元/英镑 0.7663 0.7630 +0.43 -1.19 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4172 9.3758 +0.44 -0.54 9.4688

美元/挪威克朗 7.5593 7.5490 +0.14 +1.17 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫/高琦/王兴亚；审校 蔡美珍/艾茂林/孙茉莉/白云)
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