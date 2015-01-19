国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透1月19日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：欧元仍然承压，以周线收盘位而言，已经低于2005年低点1.1640，这带来了跌至1.1210美元及1.0835美元的可能性，这两个价位都是长期费波纳奇水准。在日线图上，TD计数到13，这是下行走势的一道警讯，我们预计极短线可能会进行整理。初步阻力在下行趋势线位置1.1743。
美元/瑞郎：瑞士央行放弃钉住汇率后，美元/瑞郎极短线正在整固。下行走势已经过度剧烈，虽然市场回升了不少，涨势仍要攻克0.9128(跌势的61.8%回档位)，才能化解短线下行压力。站上此处后，将可回升至0.9608，即同一段跌势的78.6%回档位。
英镑/美元：我们推测短线向上修正走势可能已经结束--艾略特波浪计数显示修正走势在1.5300结束。我们不能排除更进一步测试下行趋势线位置1.5478的可能，但只要仍在此处受阻，则我们偏向看空的态度维持不变。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1595 1.1567 +0.24 -4.15 1.2097
美元/日圆 117.25 117.61 -0.31 -2.03 119.68
欧元/日圆 135.92 135.97 -0.04 -6.11 144.77
美元/瑞郎 0.8657 0.8572 +0.99 -12.92 0.9941
英镑/美元 1.5141 1.5148 -0.05 -2.77 1.5573
美元/加元 1.1965 1.1983 -0.15 +2.99 1.1618
澳元/美元 0.8207 0.8224 -0.21 +0.48 0.8168
新西兰元/美元 0.7790 0.7788 +0.03 -0.09 0.7797
欧元/瑞郎 1.0040 0.9912 +1.29 -16.51 1.2026
欧元/英镑 0.7657 0.7630 +0.35 -1.26 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.4033 9.3758 +0.29 -0.69 9.4688
美元/挪威克朗 7.5767 7.5490 +0.37 +1.40 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率