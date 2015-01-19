版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 17:30 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透1月19日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元仍然承压，以周线收盘位而言，已经低于2005年低点1.1640，这带来了跌至1.1210美元及1.0835美元的可能性，这两个价位都是长期费波纳奇水准。在日线图上，TD计数到13，这是下行走势的一道警讯，我们预计极短线可能会进行整理。初步阻力在下行趋势线位置1.1743。

美元/瑞郎：瑞士央行放弃钉住汇率后，美元/瑞郎极短线正在整固。下行走势已经过度剧烈，虽然市场回升了不少，涨势仍要攻克0.9128(跌势的61.8%回档位)，才能化解短线下行压力。站上此处后，将可回升至0.9608，即同一段跌势的78.6%回档位。

英镑/美元：我们推测短线向上修正走势可能已经结束--艾略特波浪计数显示修正走势在1.5300结束。我们不能排除更进一步测试下行趋势线位置1.5478的可能，但只要仍在此处受阻，则我们偏向看空的态度维持不变。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1595 1.1567 +0.24 -4.15 1.2097

美元/日圆 117.25 117.61 -0.31 -2.03 119.68

欧元/日圆 135.92 135.97 -0.04 -6.11 144.77

美元/瑞郎 0.8657 0.8572 +0.99 -12.92 0.9941

英镑/美元 1.5141 1.5148 -0.05 -2.77 1.5573

美元/加元 1.1965 1.1983 -0.15 +2.99 1.1618

澳元/美元 0.8207 0.8224 -0.21 +0.48 0.8168

新西兰元/美元 0.7790 0.7788 +0.03 -0.09 0.7797

欧元/瑞郎 1.0040 0.9912 +1.29 -16.51 1.2026

欧元/英镑 0.7657 0.7630 +0.35 -1.26 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4033 9.3758 +0.29 -0.69 9.4688

美元/挪威克朗 7.5767 7.5490 +0.37 +1.40 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐