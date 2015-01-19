基金观点：香港投资者普遍认为沪港通加强其对内地市场信心--摩根资产

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港1月19日 - 摩根资产管理周一称，大部分香港投资者认为沪港通加强其对内地金融市场的信心，惟A股市场风险较高且不可以即日买卖仍然是投资A股的主要阻力。
摩根资产管理最新季度投资者信心调查显示，69%受访者认为沪港通加强他们对内地金融市场的信心。虽然57%投资者对今年第一季A股前景抱乐观态度，但只有35%有意投资A股市场。
“不熟悉A股市场、认为A股市场风险较高和A股不可以即日买卖以致弹性较低仍是投资A股的主要阻力。要提升对A股的兴趣，必须进一步提高本港投资者对A股的认识。”摩根资产管理私人银行分销业务副总裁郑晓薇称。
该项调查于去年12月完成，以随机抽样方式访问了510名年龄由30-60岁、拥有10万港元以上流动资产及五年或以上持续投资经验的个人投资者。
由调查结果编制而成的投资信心指数旨在反映本地投资者对未来6个月投资市场的看法。2014年第四季的指数连续两季下跌，反映市场短期波动；只有40%投资者预期恒生指数 会在未来六个月维持在24,000点水平或以上，上次调查则有85%有此看法。
不过，43%受访者预期2015年会较2014年好，只有15%认为会比2014年差，反映投资者对香港、中国和环球经济前景的信心逐步上升。
摩根资产管理为美国摩根大通集团 旗下环球资产管理公司品牌，截至2014年底止其管理客户资金总值超过1.7万亿美元，管理亚太区客户资产达1,307亿美元。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率