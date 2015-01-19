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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 17:47 BJT

《中国新债预测》国开行五期债收益率料低于二级，年初配置需求较好

* 招标品种：2014年第30、27、28、29期和2015年第1期增发债

* 期限及金额上限：1年40亿元；3/5年60亿元；7年50亿元；10年70亿元

* 招标时间: 1/3/5年：1月20日上午9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10

* 受访人数: 7位(券商、银行)

* 预测区间: 3.70%-3.90%；3.75%-3.81%；3.83%-3.88%；3.92%-3.98%；3.95%-3.99%

* 预测均值: 3.78%；3.77%；3.85%；3.96%；3.97%

路透上海1月19日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期债。路透调查显示，年初机构对新债配置需求较好，加之股市羸弱避险情绪升温提振债市，料明日五债中标收益率整体将低于二级市场水平。

上述五期债收益率预测均值分别为3.78%、3.77%、3.85%、3.96%和3.97%。

虽然年初机构配置需求旺盛，但交易员也指出，近几日资金逐渐收紧，今日紧张程度加剧，成为制约短端需求的因素；而明日即将公布宏观经济数据，如果数据持续不佳将有助于新债长端需求走暖。

华东一银行交易认为，“（新债）需求还可以，就是不知道明天资金面能改善不？但是我觉得现在有利于债券走暖的因素挺多，年初传统配置盘需求，加上股市这么弱。”

中国银行间市场周一主要回购利率持稳或下行，不过资金实际形势并不乐观。缴税临近尾声，除国开行外的大型银行罕有出资，隔夜等较短期限供给明显收紧。

中国股市沪综指周一暴跌7.7%，创逾六年半最大单日跌幅，金融等权重股全面下挫。分析师指出，利空消息致短期市场风险偏好发生逆转，此前累计涨幅过大和融资盘斩仓加剧了大盘调幅。目前逐步进入年报发布阶段，基本面关注度上升，另外明天将发布年度经济数据，可能将令市场情绪进一步波动。

中国明日将公布2014全年及四季度国内生产总值、12月固定资产投资、社会消费品零售总额等重要宏观经济数据。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.8348%、3.8107%、3.8919%、3.9859%和3.9913%。

上周二国开行招标的同样五期债，结果分别为3.7938%，3.8220%，3.9360%，4.0830%，4.0891%。

明日招标新债为该行2014年第30期 、2015年第一期 、2014年第27期 、28期 和29期 增发债；票面利率依次为3.75%、3.85%、4.08%、4.18%及4.22%。

具体发行条款如下：

2014年第30、27、28、29期和2015年第1期增发债

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发行上限 1年40亿元；3/5年60亿元；7年50亿元;10年70亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：1月20日上午9:30-10:30

7/10年：1月20日上午9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 1月22日

起息日 1年：2014年12月4日

3年：2015年1月8日

5/7/10年：2014年11月20日

分销期 1/21-1/22

上市日 1年：1月26日；3/5/7/10年：1月28日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 刘昕；审校 张喜良)
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