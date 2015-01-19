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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 17:48 BJT

中港个股：中联重科料去年净利下滑七至八成，受累内地固定资产投资放缓

路透香港1月19日 - 中国大型工程机械生产商--中联重科 周一预期，其去年度净利同比将大挫70-80%，受累内地固定资产投资放缓，对工程机械产品市场需求不振。

中联重科的声明估计，按中国会计准则其2014年度净利将由2013年的约38.4亿元人民币下滑至7.68-11.5亿元。

公司指出，业绩下滑的主要原因包括，受国家固定资产投资，尤其是房地产投资增速持续放缓的影响，工程机械产品市场需求不振；为控制风险及实现有品质的经营，公司继续实施从紧的销售政策，也对其全年的收入和盈利产生一定影响。

中联重科H股今天收低4.08%，其A股则挫9.28%。(完) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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