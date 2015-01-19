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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 17:46 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月19日

路透香港1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间17:44时，1
港元=0.80213人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为27.9%，低于
上交易日收盘的33.38%。
    
   公司名        A股代码       H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元    A/H股比价
                                                             )        
 工商银行                                         4.64          5.45           1.06
 建设银行                                         5.98          6.14           1.21
 中国银行                                         4.48          4.18           1.34
 农业银行                                         3.55          3.78           1.17
 招商银行                                        14.63         17.16           1.06
 中信银行                                         7.09          5.63           1.57
 交通银行                                         6.49          6.35           1.27
 民生银行                                         9.19          9.58           1.20
 中国人寿                                        33.12         29.60           1.39
 中国平安                                        70.46         81.20           1.08
 中国太保                                        30.36         35.45           1.07
 中信证券                                        29.62         23.60           1.56
 新华人寿                                        52.64         44.65           1.47
 海通证券                                        20.73         15.36           1.68
 华能国际                                         7.74         10.88           0.89
 大唐发电                                         5.63          4.09           1.72
 华电国际                                         5.81          6.80           1.07
 中煤能源                                         6.31          4.39           1.79
 中国神华                                        19.51         21.40           1.14
 中国石油                                        11.44          8.50           1.68
 兖州煤业                                        13.02          6.19           2.62
 中国石化                                         6.24          6.06           1.28
 上海石化                                         3.88          2.28           2.12
 中海油服                                        18.39         13.34           1.72
 仪征化纤                                         5.18          2.39           2.70
 中国铝业                                         5.26          3.69           1.78
 江西铜业                                        16.42         12.60           1.62
 洛阳钼业                                         8.91          4.72           2.35
 紫金矿业                                         3.60          2.40           1.87
 马钢股份                                         3.38          2.07           2.04
 鞍钢股份                                         5.23          5.62           1.16
 重庆钢铁                                         2.94          1.56           2.35
 海螺水泥                                        19.77         27.50           0.90
 洛阳玻璃                                         9.71          3.53           3.43
 京城机电                                         6.67          2.94           2.83
 中联重科                                         5.96          5.17           1.44
 金隅股份                                         9.13          6.39           1.78
 中国国航                                         7.73          6.39           1.51
 东方航空                                         4.85          3.60           1.68
 南方航空                                         4.88          3.79           1.61
 中国远洋                                         6.36          3.92           2.02
 中海集运                                         4.31          2.38           2.26
 中集集团                                        18.87         15.28           1.54
 中海发展                                         7.73          5.63           1.71
 宁沪高速                                         6.65          9.02           0.92
 深高速                                           7.80          5.55           1.75
 成渝高速                                         4.52          3.06           1.84
 皖通高速                                         5.59          5.07           1.37
 广深铁路                                         4.18          3.78           1.38
 中国南车                                        12.05          9.92           1.51
 中国交建                                        11.88          8.82           1.68
 中国铁建                                        13.38          9.06           1.84
 中国中铁                                         7.67          5.69           1.68
 长城汽车                                        39.41         40.15           1.22
 比亚迪                                          38.31         27.40           1.74
 广汽集团                                         8.01          6.71           1.49
 青岛啤酒                                        40.38         51.95           0.97
 白云山                                          31.66         28.15           1.40
 新华制药                                         7.90          3.72           2.65
 海信科龙                                         8.62          6.09           1.76
 南京熊猫                                        10.58          6.00           2.20
 晨鸣纸业                                         6.06          3.63           2.08
 上海医药                                        16.04         17.04           1.17
 中兴通讯                                        18.00         17.74           1.26
 东方电气                                        20.52         14.50           1.76
 潍柴动力                                        25.78         30.65           1.05
 东北电气                                         4.03          1.78           2.82
 广船国际                                        37.80         22.15           2.13
 经纬纺机                                        18.33          8.52           2.68
 昆明机床                                         6.88          3.23           2.66
 一拖股份                                        12.36          5.43           2.84
 北辰实业                                         4.05          2.43           2.08
 创业环保                                        10.32          5.13           2.51
 中国中冶                                         4.13          2.38           2.16
 金风科技                                        13.67         12.54           1.36
 丽珠                                            47.97         46.90           1.28
 万科                                            12.17         16.40           0.93
 中国北车                                        12.39         10.36           1.49
 郑煤机                                           6.86          4.50           1.90
 大连港                                           4.85          2.55           2.37
 山东墨龙                                         8.49          3.10           3.41
 浙江世宝                                        25.28          7.28           4.33
 复星医药                                        21.10         28.20           0.93
 光大银行                                         4.36          4.19           1.30
 东江环保                                        34.63         26.55           1.63
 上海电气                                         8.88          4.31           2.57
 
                                                                                                
          
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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