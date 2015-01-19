重温稿-《中国新债预测》国开行五期债收益率料低于二级，年初配置需求较好

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 招标品种：2014年第30、27、28、29期和2015年第1期增发债
* 期限及金额上限：1年40亿元；3/5年60亿元；7年50亿元；10年70亿元
* 招标时间: 1/3/5年：1月20日上午9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10
* 受访人数: 7位(券商、银行)
* 预测区间: 3.70%-3.90%；3.75%-3.81%；3.83%-3.88%；3.92%-3.98%；3.95%-3.99%
* 预测均值: 3.78%；3.77%；3.85%；3.96%；3.97%
路透上海1月19日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期债。路透调查显示，年初机构对新债配置需求较好，加之股市羸弱避险情绪升温提振债市，料明日五债中标收益率整体将低于二级市场水平。
上述五期债收益率预测均值分别为3.78%、3.77%、3.85%、3.96%和3.97%。
虽然年初机构配置需求旺盛，但交易员也指出，近几日资金逐渐收紧，今日紧张程度加剧，成为制约短端需求的因素；而明日即将公布宏观经济数据，如果数据持续不佳将有助于新债长端需求走暖。
华东一银行交易认为，“（新债）需求还可以，就是不知道明天资金面能改善不？但是我觉得现在有利于债券走暖的因素挺多，年初传统配置盘需求，加上股市这么弱。”
中国银行间市场周一主要回购利率持稳或下行，不过资金实际形势并不乐观。缴税临近尾声，除国开行外的大型银行罕有出资，隔夜等较短期限供给明显收紧。
中国股市沪综指周一暴跌7.7%，创逾六年半最大单日跌幅，金融等权重股全面下挫。分析师指出，利空消息致短期市场风险偏好发生逆转，此前累计涨幅过大和融资盘斩仓加剧了大盘调幅。目前逐步进入年报发布阶段，基本面关注度上升，另外明天将发布年度经济数据，可能将令市场情绪进一步波动。
中国明日将公布2014全年及四季度国内生产总值、12月固定资产投资、社会消费品零售总额等重要宏观经济数据。
银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.8348%、3.8107%、3.8919%、3.9859%和3.9913%。
上周二国开行招标的同样五期债，结果分别为3.7938%，3.8220%，3.9360%，4.0830%，4.0891%。
明日招标新债为该行2014年第30期 、2015年第一期 、2014年第27期 、28期 和29期 增发债；票面利率依次为3.75%、3.85%、4.08%、4.18%及4.22%。
具体发行条款如下：
2014年第30、27、28、29期和2015年第1期增发债
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发行上限 1年40亿元；3/5年60亿元；7年50亿元;10年70亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：1月20日上午9:30-10:30
7/10年：1月20日上午9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 1月22日
起息日 1年：2014年12月4日
3年：2015年1月8日
5/7/10年：2014年11月20日
分销期 1/21-1/22
上市日 1年：1月26日；3/5/7/10年：1月28日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 刘昕；审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率