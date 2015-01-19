《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月19日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间17:47时,1港元=0.80216人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 8.47 6.07 1.74 南玻 8.21 5.50 1.86 深康佳 6.20 3.34 2.31 ST中华 7.33 3.59 2.55 ST中冠 24.47 9.70 3.14 深深宝 7.80 6.72 1.45 深华发 8.03 3.80 2.63 深赤湾 18.11 14.72 1.53 招商地产 23.23 18.36 1.58 特力 9.96 6.38 1.95 飞亚达 10.77 7.28 1.84 一致药业 47.82 37.10 1.61 深深房 5.80 3.48 2.08 ST盛润 8.61 5.98 1.79 深南电 7.65 4.01 2.38 深纺织 10.11 6.10 2.07 方大集团 9.00 4.60 2.44 深国商 12.70 7.81 2.03 深赛格 6.72 3.47 2.41 宝石 7.67 6.12 1.56 小天鹅 15.56 13.72 1.41 粤高速 4.44 3.41 1.62 晨鸣纸业 6.06 4.12 1.83 ST珠江 6.75 4.85 1.74 美菱电器 5.98 5.09 1.46 大冷股份 11.46 7.13 2.00 粤电力 6.89 5.82 1.48 佛山照明 10.29 6.73 1.91 江铃汽车 36.13 33.49 1.34 沙隆达 13.22 8.85 1.86 苏常柴 7.98 4.89 2.03 威孚高科 28.95 28.92 1.25 古井贡酒 32.35 23.11 1.75 ST东海 6.75 5.75 1.46 长安汽车 19.35 18.98 1.27 京东方 3.01 2.46 1.53 鲁泰 10.60 10.17 1.30 本钢板材 5.03 2.87 2.18 张裕 33.28 26.25 1.58 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率