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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 17:52 BJT

标题新闻：中国12月棉花进口264,500吨，较上年同期减少57%--中国棉花网援引海关数据

注：Cncotton.com为中国棉花网

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