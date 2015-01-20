新债招标：中国国开行三期固息增发债收益率均低于预期--业内人士

路透上海1月20日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.6878%，低于此前路透调查预测均值3.78%；同时招标的三年和五年债结果分别为3.7393%和3.7880%，亦低于3.77%和3.85%的预测均值。

三期债的投标倍数分别为4.80倍、3.65倍和2.97倍。另外，国开行今日还有七年和10年两期增发债，将于北京时间11:10结束招标，路透调查中值为3.96%和3.97%。

上述债券为该行2014年第30期 、2015年第一期 、2014年第27期 、28期 和29期 增发债。

具体发行条款如下：

2014年第30、27、28、29期和2015年第1期增发债

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发行上限 1年40亿元；3/5年60亿元；7年50亿元;10年70亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：1月20日上午9:30-10:30

7/10年：1月20日上午9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 1月22日

起息日 1年：2014年12月4日

3年：2015年1月8日

5/7/10年：2014年11月20日

分销期 1/21-1/22

上市日 1年：1月26日；3/5/7/10年：1月28日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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