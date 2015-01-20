新债招标：中国国开行三期固息增发债收益率均低于预期--业内人士

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
路透上海1月20日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.6878%，低于此前路透调查预测均值3.78%；同时招标的三年和五年债结果分别为3.7393%和3.7880%，亦低于3.77%和3.85%的预测均值。
三期债的投标倍数分别为4.80倍、3.65倍和2.97倍。另外，国开行今日还有七年和10年两期增发债，将于北京时间11:10结束招标，路透调查中值为3.96%和3.97%。
上述债券为该行2014年第30期 、2015年第一期 、2014年第27期 、28期 和29期 增发债。
具体发行条款如下：
2014年第30、27、28、29期和2015年第1期增发债
-----------------------------------------------------
发行上限 1年40亿元；3/5年60亿元；7年50亿元;10年70亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：1月20日上午9:30-10:30
7/10年：1月20日上午9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 1月22日
起息日 1年：2014年12月4日
3年：2015年1月8日
5/7/10年：2014年11月20日
分销期 1/21-1/22
上市日 1年：1月26日；3/5/7/10年：1月28日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
-----------------------------------------------------
债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 刘昕; 审校 张喜良)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M