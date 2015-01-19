中国期货：上期所调整2月合约最后交易日和交割期，以防范交割风险

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京1月19日 - 中国上海期货交易所周一通知称，为防范交割风险，将2015年2月份合约的最后交易日调整为2015年2月10日，交割期调整为2月11日、12日、13日、16日和17日，调整的合约涉及铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、热轧卷板、黄金、白银、石油沥青等期货品种。
上期所新闻稿指出，此次调整涉及品种合约规定的最后交易日为交割月份的15日，交割期为最后交易日后连续五个工作日。由于今年春节休市时间在2月18日至2月24日，导致相关合约的最后交易日、交割期中断。为防范交割风险，上期所根据春节法定假日对交割期的实质影响进行调整，这也是交易所一贯的做法。
市场人士认为，上期所此次调整可以避免因春节休市对相关品种交割的影响，解决票据流转和衔接的问题，确保客户在春节前完成仓单和货款的交收，从而有效防范长假交割风险。
如果不作调整，仍维持合约规定的交割安排，将出现1个交割日在长假前，3个交割日在2月份的长假后，还有1个交割日发生在3月份。如此，会员、客户和交易所将面临多重风险。
此前，2007年和2010年上期所也曾遇到过因春节长假须调整最后交易日和交割日的情形，上期所当时从市场交易、交割、风控的实际需求出发，也对相关合约的最后交易日和交割期做出了相应调整。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率