中国期货：上期所调整2月合约最后交易日和交割期，以防范交割风险

路透北京1月19日 - 中国上海期货交易所周一通知称，为防范交割风险，将2015年2月份合约的最后交易日调整为2015年2月10日，交割期调整为2月11日、12日、13日、16日和17日，调整的合约涉及铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、热轧卷板、黄金、白银、石油沥青等期货品种。

上期所新闻稿指出，此次调整涉及品种合约规定的最后交易日为交割月份的15日，交割期为最后交易日后连续五个工作日。由于今年春节休市时间在2月18日至2月24日，导致相关合约的最后交易日、交割期中断。为防范交割风险，上期所根据春节法定假日对交割期的实质影响进行调整，这也是交易所一贯的做法。

市场人士认为，上期所此次调整可以避免因春节休市对相关品种交割的影响，解决票据流转和衔接的问题，确保客户在春节前完成仓单和货款的交收，从而有效防范长假交割风险。

如果不作调整，仍维持合约规定的交割安排，将出现1个交割日在长假前，3个交割日在2月份的长假后，还有1个交割日发生在3月份。如此，会员、客户和交易所将面临多重风险。