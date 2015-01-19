中国政策：对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式--商务部

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京1月19日 - 为促进和规范外国投资，中国商务部周一公布《外国投资法（草案征求意见稿）》，不再将外商投资企业的组织形式和经营活动作为主要规范对象，同时将实行准入前国民待遇加负面清单的管理模式。
商务部新闻发言人孙继文就此发表谈话指出，准入前国民待遇加负面清单的管理模式下，禁止和限制外国投资者投资的领域将以清单方式明确列出，清单以外充分开放。
“下一步，我们将严格按照构建开放型经济新体制、实施高水平对外开放的要求，进一步放宽外资准入。”他说。
他并表示，在放宽外资准入、促进市场在资源配置中起决定性作用的同时，草案征求意见稿进一步完善了外资准入管理制度、国家安全审查制度、外资促进和保护制度，并强化事中事后监管。
《征求意见稿》共170条，分为11章，从准入管理、国家安全审查、投资促进和保护等方面对外国投资者及其投资进行了规范与说明。在此之前，中国利用外资的法律主要是“外资三法”，即《中外合资经营企业法》、《外资企业法》和《中外合作经营企业法》。
“外资三法修改的基本方向是‘三法合一’，制定一部统一的《外国投资法》。新时期的《外国投资法》应定位为一部深化体制改革的法，扩大对外开放的法，促进外商投资的法，规范外资管理的法。”孙继文表示。
针对征求意见稿中关于投资促进和保护制度方面的规定，商务部在同时公布的说明中称，征求意见稿从投资促进政策、投资促进机构、特殊经济区域等方面对投资促进工作进行了规范；同时从征收、征用、国家赔偿以及知识产权保护等方面，全面加强了对外国投资者及其投资的保护体系。
商务部公布的说明并指出，《外国投资法》生效后，外资三法将予以废止，该法生效前依法存续的外国投资企业，应当在三年内按照《公司法》等法律法规对企业组织形式和组织机构进行调整。
商务部副部长钟山上周五曾表示，预计中国对外投资很快会超过吸引外资，中国将进一步扩大对外开放领域，进一步完善外资政策，不断改善外商投资环境，尽快制定外国投资法。（完）
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(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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