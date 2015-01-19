表格：沪港通市场数据摘要--1月19日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港1月19日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港通市 场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 133.27亿元人民币（已用0%） 96.76亿元人民币（已用7.8%） ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 325,084,936 218,267,464 543,352,399 2 中国北车 140,287,844 211,342,110 351,629,954 3 中国南车 162,551,862 124,086,042 286,637,903 4 大秦铁路 120,881,374 128,937,478 249,818,852 5 工商银行 51,625,847 177,882,241 229,508,088 6 航天动力 - 215,169,813 215,169,813 7 中航电子 214,651,188 345,312 214,996,500 8 唐山港 4,971,588 177,690,509 182,662,097 9 上汽集团 59,778,677 114,620,702 174,399,379 10 青岛海尔 40,448,409 114,078,407 154,526,816 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中信证券 103,040,725 28,127,075 131,167,800 2 海通证券 111,302,208 16,138,304 127,440,512 3 中国平安 63,350,700 20,229,350 83,580,050 4 金鹰商贸集团 70,769,740 367,620 71,137,360 5 中国石油化工股份 54,056,060 12,175,020 66,231,080 6 中国铁建 31,262,125 27,565,545 58,827,670 7 中信银行 31,392,470 21,527,700 52,920,170 8 紫金矿业 42,751,240 7,434,260 50,185,500 9 中国银行 44,769,830 3,993,030 48,762,860 10 中国南车 8,001,550 30,944,380 38,945,930 （完） 浏览相关细节，请点选(here(20150119)C.pdf) (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率