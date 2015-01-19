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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 18:09 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--1月19日

路透香港1月19日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港通市
场数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额     133.27亿元人民币（已用0%）       96.76亿元人民币（已用7.8%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
 1      中国平安                   325,084,936      218,267,464        543,352,399
 2      中国北车                   140,287,844      211,342,110        351,629,954
 3      中国南车                   162,551,862      124,086,042        286,637,903
 4      大秦铁路                   120,881,374      128,937,478        249,818,852
 5      工商银行                    51,625,847      177,882,241        229,508,088
 6      航天动力                             -      215,169,813        215,169,813
 7      中航电子                   214,651,188          345,312        214,996,500
 8      唐山港                       4,971,588      177,690,509        182,662,097
 9      上汽集团                    59,778,677      114,620,702        174,399,379
 10     青岛海尔                    40,448,409      114,078,407        154,526,816
 
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
 1      中信证券                      103,040,725      28,127,075      131,167,800
 2      海通证券                      111,302,208      16,138,304      127,440,512
 3      中国平安                       63,350,700      20,229,350       83,580,050
 4      金鹰商贸集团                   70,769,740         367,620       71,137,360
 5      中国石油化工股份               54,056,060      12,175,020       66,231,080
 6      中国铁建                       31,262,125      27,565,545       58,827,670
 7      中信银行                       31,392,470      21,527,700       52,920,170
 8      紫金矿业                       42,751,240       7,434,260       50,185,500
 9      中国银行                       44,769,830       3,993,030       48,762,860
 10     中国南车                        8,001,550      30,944,380       38,945,930
   （完）
    
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 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
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