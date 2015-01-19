欧洲汇市：英镑兑欧元下滑，欧洲央行本周或祭出量化宽松政策

即便是在瑞士上周放弃瑞郎汇率上限对欧元造成冲击之前，IMM的投机性仓位数据显示，押注欧元进一步走软的空头仓位不及250亿美元。

“欧元空头规模以及围绕其前景的消极心态，不可避免地引发人们讨论，在欧洲央行公布决议前后可能浮现空头回补促使欧元反弹，”法国兴业银行分析师Kit Juckes和Alvin Tan在给客户的早报中称。

欧元兑英镑在伦敦盘初上涨0.3%至0.7658英镑，英镑兑美元基本持平于1.5170美元。

分析师认为，英国央行上次的货币政策委员会会议记录以及就业市场数据将是本周英国的主要事件。

“是否仍有政策委员投票支持加息，这将引人关注，”零售经纪商FxPro的研究部门主管Simon Smith说，“那可能凸显出立场转变，即利率或将在更长时间内保持在低位。”(完)

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