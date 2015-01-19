美国各类经济指标总览--2015/1/19

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
当前值 前次值 失业率(%) 5.6 (12月) 5.8 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加25.2 (12月) 增加35.3 (11月修正值) 平均时薪(%) -0.2 (12月) +0.2 (11月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.4 (12月) -0.3 (11月) 不包括食品和能源CPI(%) 持平 (12月) +0.1 (11月) 实质所得(%) +0.2 (12月) +0.8 (11月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.3 (12月) -0.2 (11月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.3 (12月) 持平 (11月) 国内生产总值(GDP)(%) +5.0 (第三季终值) +4.6 (第二季) GDP平减指数(%) +1.4 (第三季终值) +2.1 (第二季) 零售销售(%) -0.9 (12月) ＋0.4 (11月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差390.0 (11月) 逆差422.5 (10月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第三季) +0.7 (第二季) 工业生产(%) -0.1 (12月) +1.3 (11月修正值) 产能利用率(%) 79.7 (12月) 80.0 (11月修正值) 初请失业金人数(万人) 31.6 (1月10日当周) 29.7 (1月3日当周) 联邦预算(亿美元) 盈余20 (12月) 赤字568 (11月) 领先指标(%) +0.6 (11月) +0.6 (10月修正值) 个人所得(%) +0.4 (11月) +0.3 (10月) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.2 (11月) 持平 (10月) 消费者信贷(亿美元) 增加132.3 (10月) 增加154.4 (9月修正值) 企业库存(%) +0.2 (11月) +0.2 (10月修正值) 建筑支出(%) -0.3 (11月) +1.2 (10月修正值) 消费者信心 92.6 (12月) 91.0 (11月修正值) 房屋开工(万户) 102.8 (11月) 104.5 (10月修正值) 建筑许可(万户) 105.2 (11月) 109.2 (10月) 成屋销售(万户) 493 (11月) 525 (10月修正值) 新屋销售(万户) 43.8 (11月) 44.5 (10月修正值) 工厂订单(%) -0.7 (11月) -0.7 (10月) 耐久财(耐用品)订单(%) -0.9 (11月修正值) +0.3 (10月) 供应管理协会非制造业指数 56.2 (12月) 59.3 (11月) 供应管理协会制造业指数 55.5 (12月) 58.7 (11月) 趸售(批发)库存(%) +0.8 (11月) +0.6 (10月修正值) 进口物价(%) -2.5% (12月) -1.8% (11月修正值) 出口物价(%) -1.2% (12月) -0.8% (11月修正值) 单位劳工成本(%) -1.0 (第三季修正值) -3.7 (第二季修正值) 非农业生产率(%) +2.3 (第三季修正值) +2.9 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,002.6 (第三季) 赤字984.2 (第二季修正值)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)