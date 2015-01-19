中国金融：银监会鼓励信贷投向节能降耗，探索绿色信贷资产证券化

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京1月19日 - 中国银监会周一联合发改委发布能效信贷指引，鼓励银行信贷投向降低能耗相关产业；并表示将在未来探索绿色信贷资产证券化和绿色金融债。
银监会新闻稿表示，该指引明确能效信贷的重点服务领域为工业节能、建筑节能、交通节能，以及与节能有关的其他重要领域；信贷投放方式包括直接向用能单位能效项目投放信贷，以及向拥有节能项目的节能服务公司提供信贷支持。
“将来会鼓励绿色信贷资产的证券化，降低此类贷款的风险权重，减少风险占有。”银监会统计部副主任叶燕斐在发布会上表示。
他称，将来还鼓励发行绿色金融债，允许绿色金融、能效金融做得多的银行在资金批发市场发行此类债券，并考虑将能效贷款不计入存贷比和合意贷款规模。
国务院此前关于加快发展节能环保产业的意见预测，节能环保产业产值年均增速将在15%以上，到2015年末，该领域总产值将达到4.5万亿元人民币，成为国民经济新的支柱产业。
对于绿色信贷资产证券化，浦发银行 投资银行部副总经理杨静表示，现在浦发银行在做的资产证券化项目的基础资产包括工程机械贷款、信用卡按揭贷款等，因此绿色信贷证券化没有技术问题；但该领域证券化产品发行要看时间点，要考虑利率、投资者等因素。
近日，多位消息人士透露，中国银监会已发文核准了27家银行开办信贷资产证券化业务的资格，允许批复下来的银行以备案制开展业务。
**风险可控**
叶燕斐表示，由于能效贷款的技术、交易结构、风险控制比较复杂，很多银行还没做此类业务，因此该领域还是蓝海，从事能效贷款业务的银行收益、风险都不错。
对于能效信贷的风险控制，他指出，能效信贷投放要项目要符合国家区域规划政策、产业发展政策等，项目要达到一定节能收益，并做好项目应收账款的质押登记。
“还要做好贷后监测，注意非经银行同意的对外担保、盲目投资以及借高利贷，这都会损害贷款人的财务基础。”他称。
叶燕斐表示，能效项目收益取决于能源的价格，最近国家发改委在价格改革方面力度很大，包括下放定价权或取消行政定价；由此能源价格上升，节能收益也会比较显着。
而据杨静介绍，节能公司为一些用能大户做节能改造，降低其能耗，这些用能大户也是银行的优质客户，这类企业肯定能够付钱，因此节能项目应收账款没有问题，依托产业链锁定了风险。
银监会此前公布数据显示，截至去年三季度末，银行业不良贷款余额和不良贷款率继续“双升”，其中不良率为1.16%，创出四年新高。 （完）
欲浏览原文，请点选银监会网站 www.cbrc.gov.cn/index.html (发稿 李贺；审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率