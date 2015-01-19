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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 19:11 BJT

国际油市：380-cst燃料油现货升水呈区间波动，市场交投不旺

路透新加坡1月19日 - 380-cst燃料油现货升水周一陷入区间震荡，
交易商表示因实体船货及船用燃料油需求放缓，而且原油期货市场相对走
弱，却未能吸引到买家。
    
    路透数据显示，380-cst燃料油现货升水下降0.02美元至每吨较新加
坡现货报价升水0.13美元。
    
    “今天的交投非常清淡，”一位船用燃料油卖方周一表示，另一位市
场人士也表达了类似的观点，称需求迟缓。
    
    截至周一亚洲盘收盘时，布兰特原油每桶较上周五下跌0.60-0.70美
元，或相当于每吨约4美元。
    
    12月整体船用燃料油销量达到358万吨，当月上涨0.8%，但较上年同
期下跌5.9%。
    
    2014年新加坡总共售出4,240万吨船用燃料油，较2013年减少0.6%。
    
    招投标文件显示，台湾台塑石化正在标售1万吨裂解燃料油，船期为1
月29-31日。此次招标截至1月21日。
    
    现货市场无成交。
    
    BP从Lukoil买入2万吨380-cst燃料油，船期为2月3-7日，价格与新加
坡现货报价相同。(完)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
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