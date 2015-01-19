国际油市：380-cst燃料油现货升水呈区间波动，市场交投不旺

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透新加坡1月19日 - 380-cst燃料油现货升水周一陷入区间震荡， 交易商表示因实体船货及船用燃料油需求放缓，而且原油期货市场相对走 弱，却未能吸引到买家。 路透数据显示，380-cst燃料油现货升水下降0.02美元至每吨较新加 坡现货报价升水0.13美元。 “今天的交投非常清淡，”一位船用燃料油卖方周一表示，另一位市 场人士也表达了类似的观点，称需求迟缓。 截至周一亚洲盘收盘时，布兰特原油每桶较上周五下跌0.60-0.70美 元，或相当于每吨约4美元。 12月整体船用燃料油销量达到358万吨，当月上涨0.8%，但较上年同 期下跌5.9%。 2014年新加坡总共售出4,240万吨船用燃料油，较2013年减少0.6%。 招投标文件显示，台湾台塑石化正在标售1万吨裂解燃料油，船期为1 月29-31日。此次招标截至1月21日。 现货市场无成交。 BP从Lukoil买入2万吨380-cst燃料油，船期为2月3-7日，价格与新加 坡现货报价相同。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率