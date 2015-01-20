重温稿-路透专访：瑞银看好台湾寿险资金海外并购，菲律宾并购机会颇受青睐--高层

* 瑞银看好金管会激励寿险资金海外并购

* 菲律宾金融并购机会颇受市场青睐

* 瑞银台湾区财管资产今年料续增30%

记者 詹静宜

路透台北1月19日 - 瑞士银行集团 台湾区投资银行负责人郭嘉宏周一表示，看好金管会鼓励寿险资金海外并购，将激励大型寿险前进东南亚进行参股、并购或是策略性投资，其中赴菲律宾并购较有机会取得主导权，颇受市场青睐。

郭嘉宏今天在一场记者会场边接受路透专访时并指出，以前寿险资金海外并购须顾及资本适足率等考量，现在金管会为鼓励金融业打亚洲盃，已开放寿险资金可专案申请海外并购不纳入海外投资上限计算，寿险业将因此便于配置资金在企业并购。

“亚洲盃基本上就是把大陆排除在外，因为他(金管会)觉得大陆投资太多。”他说。

东南亚并购方面，他坦称，现在赴印尼、菲律宾等地并购金融机构基本上都不便宜，国泰人寿并购印尼的Mayapada银行股价净值比即约达3.15倍，不过印尼、菲律宾等地的利差高仍吸引台湾资金寻求并购机会，肯定东南亚金融并购方向是对的。

他分析称，东南亚金融并购须留意当地对外资的持股限制，像是印尼、泰国等地对外资持股都有上限，不能取得经营控制权，马来西亚及新加坡也不太可能拿下主导权，只剩下菲律宾较有机会取得控制权，吸引很多业者去菲律宾寻找并购机会。

他并称，以台湾金融现况而言，菲律宾是个机会，但菲律宾有个非常有趣的现象，因大部分金融机构皆由家族企业掌握，因此并购案就要看家族的投资意愿而定，并不容易达阵。

因应金管会政策鼓励金融业前往东南亚并购，瑞银也逐渐将投银业务转以东南亚并购为主，尤其是金融业甚为明显。

台湾金管会主委曾铭宗去年底曾指，将协助筛选出的八家金控打“亚洲盃”(意指进行亚洲并购)，希望金控在印尼、泰国及马来西亚等地并购，预计明年有很多具体个案。

台湾资产最大金控--国泰金控 此前公布旗下寿险国泰人寿近年陆续公告取得菲律宾RIZAL银行20%股权 及印尼mayapada 40%股权。

**瑞银台湾区财管资产料增30%**

瑞银台湾区财富管理执行长陈允懋也看好近期台湾在开放金融离岸(off-shore)业务，包括国际金融业务分行(OBU)及国际证券业务分公司(OSU)部分，将积极寻求新种业务扩张机会，预估今年财富管理资产持续成长30%。

因应金管会在OBU业务限制的放宽，瑞银已针对银行离岸市场推出“super OBU”，产品方面，陆续推出非投资等级的债券及推出台湾尚未注册但国外具投资等级的境外基金。

“预计年中可望申请到OSU执照。”他说。