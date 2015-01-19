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货币新闻 | 2015年 1月 19日 星期一 19:12 BJT

德国央行:将下调2015年通胀率预估,因油价下跌

路透法兰克福1月19日 - 德国央行称:

* 低油价意味着12月时对2015年的通胀预测必须大幅下调

* 德国经济看来比预期更快克服了疲软时期--月报

* 今年德国消费者物价可能仅会小幅上涨。(完)
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