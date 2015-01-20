重温稿--中国经济：今年经济下行压力依然较大，做好一季度工作十分关键--总理

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
路透北京1月19日 - 中国国务院总理李克强周一表示，今年中国经济下行压力依然较大，面临的困难可能更多，必须坚持以经济建设为中心，紧紧抓住发展这个第一要务。
中国中央人民广播电台援引李克强的话称，当前世界经济深度调整，复苏艰难，中国发展进入新常态，正处于爬坡过坎攻坚克难的关键时期。做好一季度工作对全年十分关键，各地区各部门要实现良好开局。
“要抓紧落实好已部署的各项改革发展重点任务，各项工作都要早作安排紧抓快干。深入调查研究，密切跟踪和分析经济运行中的新情况，着力破解发展难题。”他说，按照稳中求进工作总基调，奋发有为，开拓创新，为结构性改革推动结构调整。
他并称，要增加公共产品和服务供给，促进大众创业和创新，实现稳增长调结构的平衡和民生持续改善，努力完成全年经济社会发展和十二五规划各项任务，促进经济中高速发展迈向中高端水平。
李克强今日主持召开国务院第四次全体会议，讨论即将提请十二届全国人大三次会议审议的政府工作报告。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M