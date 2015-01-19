国际油市：亚洲柴油升水下滑，尽管维多在市场买入

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透新加坡1月19日 - 亚洲柴油升水周一下滑,尽管维多在新加坡市 场上购进.不过交易商表示,下降应该是暂时的,不久澳洲一座炼厂将关闭 。 维多在普氏交易窗口买入75万桶含硫10ppm的柴油。 一位行业消息人士表示,尚不清楚维多将把这些船货运至哪里,不过一 个目的地可能是澳洲,但未能立即确认。 交易员表示，澳洲今年的柴油需求预计将增长。BP在澳洲的Bulwer炼 厂将在年中以前关闭。 一位在新加坡的交易员说，越南的PV Oil近期求购含硫500ppm和0.25 %的2月柴油船货。不过价格细节未知。 交易员表示，科威特石油(KPC)向壳牌出售6万吨2月18-19日船期的航 煤，价格为每桶较新加坡报价升水2.10美元。 有五笔现货柴油交易达成。 P66向维多卖出两艘各15万桶的含硫10ppm船货，船期为2月3-7日，价 格为每桶较新加坡2月3-9日平均报价升水1美元。 道达尔向维多卖出两艘各15万桶的含硫10ppm船货，船期为2月3-7日 ，价格为每桶较新加坡2月3-9日平均报价升水1美元。 维多以每桶较新加坡2月3-9日平均报价升水1.20美元的价格，从壳牌 手中买入15万桶含硫10ppm的船货，船期为2月3-7日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率