国际油市：亚洲柴油升水下滑，尽管维多在市场买入

路透新加坡1月19日 - 亚洲柴油升水周一下滑,尽管维多在新加坡市 场上购进.不过交易商表示,下降应该是暂时的,不久澳洲一座炼厂将关闭 。 维多在普氏交易窗口买入75万桶含硫10ppm的柴油。 一位行业消息人士表示,尚不清楚维多将把这些船货运至哪里,不过一 个目的地可能是澳洲,但未能立即确认。 交易员表示，澳洲今年的柴油需求预计将增长。BP在澳洲的Bulwer炼 厂将在年中以前关闭。 一位在新加坡的交易员说，越南的PV Oil近期求购含硫500ppm和0.25 %的2月柴油船货。不过价格细节未知。 交易员表示，科威特石油(KPC)向壳牌出售6万吨2月18-19日船期的航 煤，价格为每桶较新加坡报价升水2.10美元。 有五笔现货柴油交易达成。 P66向维多卖出两艘各15万桶的含硫10ppm船货，船期为2月3-7日，价 格为每桶较新加坡2月3-9日平均报价升水1美元。 道达尔向维多卖出两艘各15万桶的含硫10ppm船货，船期为2月3-7日 ，价格为每桶较新加坡2月3-9日平均报价升水1美元。 维多以每桶较新加坡2月3-9日平均报价升水1.20美元的价格，从壳牌 手中买入15万桶含硫10ppm的船货，船期为2月3-7日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)