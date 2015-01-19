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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 19:58 BJT

国际油市：亚洲柴油升水下滑，尽管维多在市场买入

路透新加坡1月19日 - 亚洲柴油升水周一下滑,尽管维多在新加坡市
场上购进.不过交易商表示,下降应该是暂时的,不久澳洲一座炼厂将关闭
。
    
    维多在普氏交易窗口买入75万桶含硫10ppm的柴油。
    
    一位行业消息人士表示,尚不清楚维多将把这些船货运至哪里,不过一
个目的地可能是澳洲,但未能立即确认。
    
    交易员表示，澳洲今年的柴油需求预计将增长。BP在澳洲的Bulwer炼
厂将在年中以前关闭。
    
    一位在新加坡的交易员说，越南的PV Oil近期求购含硫500ppm和0.25
%的2月柴油船货。不过价格细节未知。
    
    交易员表示，科威特石油(KPC)向壳牌出售6万吨2月18-19日船期的航
煤，价格为每桶较新加坡报价升水2.10美元。
    
    有五笔现货柴油交易达成。
    
    P66向维多卖出两艘各15万桶的含硫10ppm船货，船期为2月3-7日，价
格为每桶较新加坡2月3-9日平均报价升水1美元。
    
    道达尔向维多卖出两艘各15万桶的含硫10ppm船货，船期为2月3-7日
，价格为每桶较新加坡2月3-9日平均报价升水1美元。
    
    维多以每桶较新加坡2月3-9日平均报价升水1.20美元的价格，从壳牌
手中买入15万桶含硫10ppm的船货，船期为2月3-7日。(完)
      
       
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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