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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 19:50 BJT

东南亚股市：泰国股市触及四周高位，PTT股价反弹

路透曼谷1月19日 - 泰国股市指标股指周一触及四周收盘高位，大盘
股迎来空头回补，因对于全球货币政策宽松的预期帮助提振东南亚市场人
气。
    
    泰国股市 上涨1.16%，收报1,535.37点，创下12月22日以来的
最高收位。PTT 跳升3.4%至一周高位333泰铢，上周该股下跌4.7
%。
    
    投资者在期待着欧洲央行周四的会议，届时后者料将推出公债购买计
划。
    
    券商还称，在上周数据显示美国12月消费者物价录得六年来最大降幅
之后，市场上出现对于美国加息时点可能推后的预期。
    
    东南亚各股市的资金流动情况不一。外资在马来西亚股市净卖出5,07
0万美元，在泰国股市净卖出3,070万美元。外资在菲律宾股市净买入590
万美元。(完)
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