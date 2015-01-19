东南亚股市：泰国股市触及四周高位，PTT股价反弹

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透曼谷1月19日 - 泰国股市指标股指周一触及四周收盘高位，大盘 股迎来空头回补，因对于全球货币政策宽松的预期帮助提振东南亚市场人 气。 泰国股市 上涨1.16%，收报1,535.37点，创下12月22日以来的 最高收位。PTT 跳升3.4%至一周高位333泰铢，上周该股下跌4.7 %。 投资者在期待着欧洲央行周四的会议，届时后者料将推出公债购买计 划。 券商还称，在上周数据显示美国12月消费者物价录得六年来最大降幅 之后，市场上出现对于美国加息时点可能推后的预期。 东南亚各股市的资金流动情况不一。外资在马来西亚股市净卖出5,07 0万美元，在泰国股市净卖出3,070万美元。外资在菲律宾股市净买入590 万美元。(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率