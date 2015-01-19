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货币新闻 | 2015年 1月 19日 星期一 20:49 BJT

路透调查：交易员预计ECB将在周四宣布6,000亿欧元的量化宽松

在去年12月通胀率转负之后，对于实施QE的呼声渐高。

不过18位交易员中有14位表示，这样的债券购买不足以将通胀率拉回到ECB设定的2%目标水准。

一位货币市场交易员说：“这能足以提高通胀率么？这值得疑问，可能不会。问题是注入额外资金是不是解决办法。缺乏的是地区内的最终需求。”

另一项路透对分析师进行的例行调查中，对欧洲央行启动QE给出了90%的概率。(完) (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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