欧洲金融：德国央行加大斡旋力度，以期降低ECB购债风险或推迟公布日期

路透法兰克福1月19日 - 在市场预计周四欧洲央行政策会议将宣布量化宽松(QE)政策前，熟识央行讨论细节的消息人士称，德国央行加大最后斡旋的力度，希望要么降低欧洲央行采取量化宽松政策中承受的风险，要么将量化宽松政策的决定推迟至本周以后公布。

市场预期欧洲央行在周四的政策会议宣布量化宽松政策的可能性最大，德国央行担心，购买政府公债的计划可能使央行蒙受损失。

购债计划尚未最终敲定，德国央行仍然寻求一些防止欧洲央行在购债计划中蒙受损失的举措，其中包括可能让欧元区成员国的央行，而非欧洲央行，来承担购买政府公债的大部份风险。

另外，购债规模和可能推迟该计划宣布的时间等也是德国央行力争的部分。

“购债计划的具体内容和规模，是目前争论的焦点所在，”一名了解德国央行想法的消息人士称，“可能是先宣布决定，之后公布内容细节。”(完)